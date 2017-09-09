تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وأبدى سمو أمير دولة قطر – خلال الاتصال – رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.
وقد رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برغبة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
هذا وسيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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الحمد لله هذا يبشر بقرب إنتهاء الأزمه والرجوع للعقلانيه والتدبر في الإمور ومالها إلا رجالها فالمصير واحد وفق الله قادتنا للصواب وصلاح الأمه وعزتها فسيروا وعين الله ترعاكم .
اللهم يا حي يا قيوم فرج الغمة عن هذه الأمة وأنصرهم على من عاداهم برحمتك ومنك يا أرحم الرحمين وأجعل بلدنا آمناً وجميع بلاد المسلمين