زاويتي
ياسر السهوان
ابق يا مارفيك
بعد أشهر من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 نجح منتخبنا السعودي في تحقيق هدفه بالعودة إلى المشاركة في أكبر وأشهر محفل رياضي دولي، بعد غياب عن النسختين الماضيتين في جنوب أفريقيا والبرازيل، بعد فوزه المثير على المنتخب الياباني، ليطلق مساء الثلاثاء الماضي الأفراح في كل أرجاء المملكة معلناً عن «فرحة وطن» في واحدة من أجمل الليالي الرياضية التي تزينت بحضور ورعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي ساهم بشكل كبير في دعم المنتخب من بداية مشواره.
الآن وبعد أن حققنا هدفنا الكبير ببلوغ النهائيات علينا أن نبدأ العمل من الآن للظهور بمظهر مشرف أسوة بماقدمناه في مونديال 94 وبدرجة أقل في مونديال فرنسا 98، دون أن نغفل تجربتنا السيئة في المونديال الآسيوي ومونديال ألمانيا 2006، ثم الغياب عن مونديالين متتاليين، كشفا عن هبوط كبير في مستوى الكرة السعودية، التي استعادت جزءاً من بريقها في العصر الحالي وبنجوم جدد في الإنجاز الأخير بعودة الأخضر إلى المونديال.
ولا شك أن هناك عدة عوامل ساهمت في تأهل الأخضر، بدءاً من الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، مروراً بالعمل الكبير الذي حققه الاتحاد السعودي للعبة سواءً السابق بقيادة أحمد عيد أو الحالي الذي يرأسه عادل عزت، وانتهاءً بالفريق وإدارته بقيادة طارق كيال وزكي الصالح والمدرب مارفيك وجهازه الفني بواقعيته واللاعبين بروحهم وإصرارهم.
كان واضحاً منذ البداية أن هذا الفريق الذي تجاوز عدة مطبات سواءً كانت في هبوط مستوى بعض اللاعبين مع أنديتهم، وقوة المجموعة بوجود منتخبات مثل اليابان وأستراليا والإمارات والعراق، وتحمل الضغط الإعلامي الكبير بكافة مستوياته وأشكاله، كان لديه القدرة على تحقيق الإنجاز وبلوغ الهدف، خاصة أننا ذكرنا في مقال سابق أن الانتصارات تجر غيرها، وهو ماحدث بعد تحقيق فوزين صعبين على تايلند والعراق على التوالي، ليواصل بعدها المنتخب خطواته واثقاً ملكاً.
وحتى نحقق هدفنا التالي لابد أن نحافظ على استقرار الفريق وتطويره بتجديد عقد المدرب مارفيك لما امتاز به من اللعب بواقعية وقدم كرة جميلة أغلب المباريات التي لعبها عطفاً على مايملك من عناصر متفاوتة المستوى، ومعرفته الحالية باللاعبين السعوديين، حتى أكاد أجزم أنه أحد أهم عناصر تفوق وقوة منتخبنا وإنجازنا الأخير، وهذه رسالة إلى اتحادنا الموقر بالنظر في موضوع تجديد عقد مارفيك، بدلاً من خوض تجربة جديدة مع مدرب آخر.
تفصل بيننا وبين بداية كأس العالم مساحة من الزمن تصل الى تسعة شهور ، ًوبالتالى تكون البداية مع شهر شوال وعقب انتهاء شهر الصيام ليمثل تحديا كبيرا اخر امام الرياضة السعودية ، ونعلم ان شهر رمضان وموسم الصيام بصاحبة هبوط كل النشاطات الاجتماعية الى اقل من النصف ، يواجه نجوم المنتخب تحديا اخر ينبغي دراسة العوامل التى تحافظ على تألق المنتخب وتقديم صورة مشرفة ، وإلا يتحول الامر ليكون موضع سخرية وتهكم الآخرين والربط ذلك لفريضة الصيام ًوبالتالى توجيه اللمز والغمز بعدم الاستحقاق للوصول الى كأس العالم ، لقد خرج المنتخب من مرحلة عصيبة وقاسية وصل خلالها الى فقد الثقة بالنفس وتراجع الى مستويات وتصنيف اقل من دول الخليج فى قطر وعمان والبحرين بل وسوريا والأردن ، كيف استطاع النجوم ان يستعيدوا الثقة والتوازن والقدرة على التنافس ومقارعة الخصوم ، كيف تحول اُسلوب الكرة الى الجماعية والانتشار والتنظيم بديلا عن العشوائية والتمريرات الطائشة ، لابد ان هنالك عوامل تغيرت فى الادارة والتدريب ، اثبت اللاعب السعودي انه قادر على الظهور والتألق اذا توفرت لديه العوامل التى لا تفرق بين اللاعبين فى المعاملة والسكن والحواجز والحوافز المادية ، وان تتاح الفرصة للمواهب الحقيقية لاستلام الأمانة لأداء الواجب والزود والدفاع عن شعار المنتخب