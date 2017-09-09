ولي العهد يتلقى اتصالاً من أمير قطر لحل الأزمة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأبدى سمو أمير دولة قطر – خلال الاتصال – رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

وقد رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برغبة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المقرر أن يتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

في هذه الأثناء، حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من خطر إيران، كما ذكره بالتزامات الدوحة تجاه ما ورد في القمة الخليجية – الأمريكية الأخيرة في الرياض.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس ترمب أكد لأمير قطر ضرورة التزام الدوحة التام بقرارات قمة الرياض في مايو الماضي لجهة وقف تمويل الجماعات الإرهابية ومكافحة التطرف. كما حذر ترمب الشيخ تميم من خطر إيران الذي يهدد الاستقرار الإقليمي.

وعلى صعيد متصل قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن بلاده تابعت باهتمام البيان الذي صدر عن الدول الأربع حول الأزمة مع قطر وما عبرت عنه من تقدير لما تقوم به الكويت من جهود، مؤكداً أن بلاده ستواصل مساعيها.

من جهتها، تراجعت الدوحة عن تصريحات وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أول من أمس، التي اشترط فيها رفع المقاطعة قبل الحوار. وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية أحمد بن سعيد الرميحي، في بيان، إن تفسير تصريحات الوزير على أنه رفض للحوار لم يكن دقيقاً، مشدداً على أن الدوحة تتمسك بالحوار لحل الأزمة.

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