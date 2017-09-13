كشفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، عن إعدادها تقارير مفصلة توضح أبعاد انتهاكات قطر لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتفضح أكاذيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ضد الإمارات والسعودية والبحرين، وتقدّم أدلة على مخالفات قطر الجسيمة والمبررات القانونية التي تستوجب سحب حق استضافتها لكأس العالم عام 2022.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات على هامش الدورة الـ36 الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في جنيف.
وأوضح الدكتور أحمد الهاملي مؤسس رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن الفيدرالية أعدت تقريراً مفصلاً عن مخاطر تمكين قطر من استضافة كأس العالم عام 2022.
وأضاف أن التقرير غير المسبوق يتضمن كل الأدلة والبراهين الموثقة التي تكشف دور الفساد والرشوة في منح قطر استضافة البطولة العالمية الشهيرة. وقال: قضى خبراؤنا المتخصصون شهورا طويلة في إعداد التقرير بأسلوب علمي منهجي لكشف حقيقة ما حدث وأبعاد المضي في إقامة الحدث العالمي في قطر، رغم ضلوعها في دعم وإيواء الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
وكشف الهاملي أن وفداً من الفيدرالية سيجتمع مع المفوض السامي لحقوق الإنسان رعد بن الحسين أو ممثل عنه لشرح موقف الفيدرالية الذي تدعمه كثير من المنظمات والجمعيات الحقوقية.
ومن المقرر أن تكشف الفيدرالية أيضا عن تقرير يفضح أكاذيب لجنة حقوق الإنسان القطرية ضد الإمارات والسعودية والبحرين.
ويقدم التقرير أدلة قانونية ومعلوماتية تثبت مخالفة اللجنة القطرية لمبادئ معاهدة باريس بشأن منظمات حقوق الإنسان.
تقديم مبررات قانونية تستوجب منع تنظيم كأس العالم في قطر
كشفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، عن إعدادها تقارير مفصلة توضح أبعاد انتهاكات قطر لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتفضح أكاذيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ضد الإمارات والسعودية والبحرين، وتقدّم أدلة على مخالفات قطر الجسيمة والمبررات القانونية التي تستوجب سحب حق استضافتها لكأس العالم عام 2022.
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لعل الطريق المباشر والأقصر هو مخاطبة الفيفا وان تكون التقارير صادرة عن اتحادات الكرة فى السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعرض الامر على الاتحاد الأسيوى والعربى، ولا ريب ان فى الزمن متسع حتى يستطيع الفيفا اختيار البديل وحتى لا تضيع أموال ومجهود الاتحاد القطرى هباءا ، ولا ريب ان الفيفا الذى كان تحت رئاسة بلاتر وبلاتيني وبن همام حرى ان تتم فية اعادة الترشيح والاختيار للمكان المناسب لإقامة كأس العالم فى بلد تسود فيه الديموقراطية وبعيدا عن رعاية الاٍرهاب ، ولعل روسيا خير مثال لذلك فهى واحة السلام والديموقراطية ومحاربة الاٍرهاب، ولعل أمثلة الدول التى ترعى الاٍرهاب وتحارب الديموقراطية هى كوريا الشمالية وإيران وتركيا وحماس وحزب الله وسوريا والربيع العربى، ًوبالتالى يكون النجاح فى اختيار المكان المناسب والملائم
ان يكون هواك متحدث ليلقي كلمة ملخصة موجزة للتقرير وسريع الاجابة للاسألة وجاهز الرد للصحفيين. الاعداد شيئ و التقديم شيئ اخر