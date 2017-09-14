استمر تلاسن انقلابيي اليمن، إثر رفض «المؤتمر الشعبي العام» قرارات اتخذها «المجلس السياسي الانقلابي» بقيادة الحوثيين، ورد المتمردون على بيان «المؤتمر» الذي اجتمع أول من أمس، بالقول إنهم «لا يشرفهم» العمل مع الفاسدين.
في هذه الأثناء، نشر الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بياناً يفيد بأن الأخير وعبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين، أجريا اتصالاً هاتفياً في مسعى، على ما يبدو، لاحتواء التوترات التي لم يعد الفريقان بقادرين على السيطرة عليها.
ووصف بيان صادر عن المجلس السياسي للحوثيين موقف حليفهم «المؤتمر الشعبي العام» تجاه مكون «أنصار الله»، وحلفائهم بـ«المتشنج»، نافياً الادعاءات التي ساقها «المؤتمر» جملة وتفصيلاً.
وفي اتهام مباشر لـ«المؤتمر» بإعاقة ما سموه الإصلاحات ومحاربة الفساد، قال الحوثيون: «لقد أُعيقت قيادة المجلس السياسي الأعلى في القيام بمسؤوليتها الوطنية في هذا السياق، وفي غير محطة، وبذرائع واهية تم تعطيل أكثر من اجتماع دعا له ممثلو جماعة أنصار الله في المجلس السياسي الأعلى لمناقشة هذه القضايا».
تلاسن أطراف الانقلاب في اليمن ينتهي باتصال المخلوع والحوثي
استمر تلاسن انقلابيي اليمن، إثر رفض «المؤتمر الشعبي العام» قرارات اتخذها «المجلس السياسي الانقلابي» بقيادة الحوثيين، ورد المتمردون على بيان «المؤتمر» الذي اجتمع أول من أمس، بالقول إنهم «لا يشرفهم» العمل مع الفاسدين.
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آل مرة تراهن على تدخل الأمم المتحدة في قضيتهم.. وتضع 5 مطالبات على الطاولة
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اختتام أعمال مؤتمر التواصل الحضاري بـيـن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم…
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الحوثي وصالح في الرمق الأخير ؟!….
عجيب أمر قناة الجزيرة تعطي الحوثي أكثر مما يستحقه كأنه رئيس بيونق يانق ويصوروا صواريخ تنطلق بجانب صورته وهو يهدد السعودية والإمارات بالصواريخ التي قضى عليها التحالف ؟!!!….. بل واليمن محاصر من كل الجهات وحتى المنفذ الوحيد لتهريب السلاح للحوثي وصالح محاصر واقصد ميناء الحديدة …….
والان بعد أن نتف ريش الحوثي وبعد أن طوق التحالف المخربين في اليمن (صالح والحوثي)…. يريد الحوثي أن يهدد الإمارات والسعودية؟! ….
هل هذا السلوك من الحوثي دعما لقطر؟!….. لهذا تنشره الجزيرة في نشرتها
الرئيسية مثلما دعم تنظيم الدولة إخوتهم في قطر؟! …..
ولآن الحوثي وصالح يدعمون إخوتهم في قطر ؟!!!….