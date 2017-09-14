الأخضر في المونديال للمرة الخامسة (جرافيك)

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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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لماذا يشعر البعض ان الفارق الزمنى والبعد بين المنتخب وكأس العالم يصل الى زمن طويل تشعر انه يصل الى خمسين عاما، لم يكن الوصول الى كأس العالم فى تلك الفترة بذلك الأهمية والحفاوة والاحتفال لان هنالك كانت انتصارات وانجازات قد امتصت كل لحظات الفرح والنشوة والسعادة، كنّا نعيش فى غيبوبة النشوة والانجاز وبريق الكؤووس، كانت بطولات اسيا والخليج تغطى وتطغى على الوصول الى كأس العالم، كان الجهل وعدم الوعى يصور لنا ان كأس العالم اقل من كأس الخليج وآسيا والعرب، يبدو ان الغرق فى الثقة والافراط فى الأمل كان ثمنة البعد عن كأس العالم لفترة زمنية قصيرة هى ثمان سنوات وليس خمسين عاما كما نشعر به ونحن نعيش فى غيبوبة من الزمن، ظهرت اجيال متتابعة من اللاعبين الذين لم يستطيعوا ان يصلوا الى نفس الإنجاز، وإذا بِنَا نصحوا ان الزمن يعود بِنَا الى الزمن الجميل وماجد عبدالله وذلك الغزال يصول ويجول ويجادل الحراس فى الصين وكوريا واليابان، نريد ان ننسى ان الزمن قد تغير وان المعايير والموازين قد تغيرت وان كفة الميزان قد مالت الى الجانب الاخر ، هل تكون اسيا بداية لاستعادة الحيوية والامل والحياة ام اننا سوف نكرر مسيرة الكويت وإنجازاتها فى بطولات الخليج ، هل يمكن ان تكون ألمانيا…