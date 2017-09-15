أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده رسمياً مع المدرب الأرجنتيني ادجاردو باوزا لقيادة الأخضر في منافسات كأس العالم المقررة بروسيا 2018، خلفاً للمدرب الهولندي فان مارفيك المدرب.
وكتب اتحاد القدم السعودي عبر بيان على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ترسيخا لمبدأ الوحدة الخليجية وتعزيز التعاون المستمر بين الاتحادين، وافق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، للإشراف فنيا على تدريب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد تنازل الاتحاد الإماراتي عن عقده مع المدرب الذي أبرم في مايو الماضي».
وتابع البيان: «وسيقود باوزا الأخضر فنيا في المرحلة المقبلة التي تتضمن المشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا ومراحل الإعداد التي تسبق المونديال».
ويعد باوزا الأرجنتيني الثالث في تاريخ المنتخب السعودي، حيث خلف الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد الفريق للصعود لكأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عاما.
باوزا يقود الأخضر في مونديال روسيا
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده رسمياً مع المدرب الأرجنتيني ادجاردو باوزا لقيادة الأخضر في منافسات كأس العالم المقررة بروسيا 2018، خلفاً للمدرب الهولندي فان مارفيك المدرب.
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هل تكون الرياضة هى الجسر الذى يعيد الود والحب والسلام ، زمن قصير يفصلنا عن كاس العالم ، وللمرة الاولى نشعر باهمية الحضور والمشاركة ، قد لن تكون النتائج على ذلك المستوى المأمول، ولكن يبقى الوصول كانة تعويض عن الاخفاق فى بطولات الخليج وكأس اسيا ، من هنا ينبع الاهتمام والقلق حول تغير الطاقم الادارى والتدريبى واللاعبين، ولكن على قدر المساواة يبقى النقل التلفزيوني عنصرا من عناصر الاهتمام والهم، هل يكون كأس العالم والتغطية التلفزيونية هى السبيل لحل المشاكل والاختلافات السياسية، القلة فقط هم الذين يستطيعون السفر الى روسيا، ولعل الامر يذكر بكأس العالم فى اسبانيا ورحيل الملك خالد الى رحمة فى ذلك العام مما جعل التلفزيون يمتنع عن نقل البطولة لتوافق ذلك مع فترة الحداد، هل يكون كأس العالم والنقل التلفزيوني المدخل لحل المشاكل السياسية