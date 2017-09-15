باوزا يقود الأخضر في مونديال روسيا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده رسمياً مع المدرب الأرجنتيني ادجاردو باوزا لقيادة الأخضر في منافسات كأس العالم المقررة بروسيا 2018، خلفاً للمدرب الهولندي فان مارفيك المدرب.

وكتب اتحاد القدم السعودي عبر بيان على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ترسيخا لمبدأ الوحدة الخليجية وتعزيز التعاون المستمر بين الاتحادين، وافق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، للإشراف فنيا على تدريب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد تنازل الاتحاد الإماراتي عن عقده مع المدرب الذي أبرم في مايو الماضي».

وتابع البيان: «وسيقود باوزا الأخضر فنيا في المرحلة المقبلة التي تتضمن المشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا ومراحل الإعداد التي تسبق المونديال».

ويعد باوزا الأرجنتيني الثالث في تاريخ المنتخب السعودي، حيث خلف الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد الفريق للصعود لكأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عاما.