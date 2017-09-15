توجه أمريكي لنقل القاعدة العسكرية من قطر إلى الأردن

كشفت مصادر عسكرية أمريكية عن أن واشنطن تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من قطر إلى الأردن، في حال استمرار الدوحة على نهجها الحالي الذي يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بضرورة تنفيذ ما جاء في قمة الرياض.

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة قادرة على نقل قاعدتها العسكرية من قطر إلى الأردن، إذا استمرت الدوحة في نهجها، وفي حال أصر أمير قطر على عدم فهم الرسالة التي أراد لها ترمب أن يفهمها في المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، التي أشار فيها ترمب إلى خطر إيران، قبل أن تنعت قطر إيران بالـ «شريفة».

وكان الرئيس الأمريكي قد أجرى مكالمة هاتفية مع أمير قطر، السبت الماضي أكد فيها على أهمية الوحدة في محاربة الإرهاب، وأن تلتزم جميع الدول بما جاء في قمة الرياض، من أجل الحفاظ على وحدة الصف في محاربة الإرهاب، وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية ومحاربة الآيديولوجيا المتطرفة.