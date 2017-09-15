كشفت مصادر عسكرية أمريكية عن أن واشنطن تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من قطر إلى الأردن، في حال استمرار الدوحة على نهجها الحالي الذي يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بضرورة تنفيذ ما جاء في قمة الرياض.
وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة قادرة على نقل قاعدتها العسكرية من قطر إلى الأردن، إذا استمرت الدوحة في نهجها، وفي حال أصر أمير قطر على عدم فهم الرسالة التي أراد لها ترمب أن يفهمها في المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، التي أشار فيها ترمب إلى خطر إيران، قبل أن تنعت قطر إيران بالـ «شريفة».
وكان الرئيس الأمريكي قد أجرى مكالمة هاتفية مع أمير قطر، السبت الماضي أكد فيها على أهمية الوحدة في محاربة الإرهاب، وأن تلتزم جميع الدول بما جاء في قمة الرياض، من أجل الحفاظ على وحدة الصف في محاربة الإرهاب، وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية ومحاربة الآيديولوجيا المتطرفة.
في حال إصرار الشيخ تميم على تجاهل ما جاء في قمة الرياض
توجه أمريكي لنقل القاعدة العسكرية من قطر إلى الأردن
كشفت مصادر عسكرية أمريكية عن أن واشنطن تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من قطر إلى الأردن، في حال استمرار الدوحة على نهجها الحالي الذي يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بضرورة تنفيذ ما جاء في قمة الرياض.
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قطر أخطر شيء عملته ضد نفسها ومستقبلها انها مالت لايران؟!….وانها اضطرت للاتماء في اخضان تركيا لتكون رهينة لحمايتها لها ؟!….
بينما تركيا في مطب كبير وقعت فيه أضطرها إلى بيع سوريا واجبرها الموقف لأن تكون حليفة لإيران العدو التاريخي لها؟!!!… واجبرتها روسيا على التقارب مع إيران لتعطيها تكنلوجيا مضادات s400 مع ان ايران جاهزة وبدون تردد لتكون اداة قذرة لتنفيذ كل عمل ضد العرب وعلى وجه الخصوص العرب السنة وحتى تركيا ستأتي لحظة لتغير بها إيران لأنهم سنة فقط ؟!….
وبكل امانة اني أتخيل مطب مرتب لتقع فيه تركيا يعد لها على نار هادئة
لكن متى وكيف ومن يعده هذا ما ستكشفه الأيام القادمة وربما ستكون أحد أدوات التنفيذ إيران نفسها …..