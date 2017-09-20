أربعائية عبدالرحمن العطيشان تستقبل عدد من رجال أعمال الشرقية

استقبل رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان في أربعائيته الأسبوعية بالدمام عدد من رجالات أعمال المنطقة الشرقية ورواد الأربعائية بعد توقفها في فترة الأجازة الصيفية، وقد تداول الحضور النقاش في عدد من الشؤون المجتمعية المختلفة.

1036146.jpg مجموعة من الضيوف 1036147.jpg رجل الأعمال الفرج 1036145.jpg أبناء الشيخ من مملكة البحرين الشقيقة 1036144.jpg مجموعة من الحضور 1036142.jpg الشيخ الدكتور رياض بن عبداللطيف المهيدب وعن يساره العطيشان وعلي البحراني 1036143.jpg مجموعة من الحضور 1036139.jpg مساعد العطيشان وإبراهيم الدوسري والدكتور عبدالعزيز 1036141.jpg أحمدالرميح ،العطيشان ،المهندس ضاري العطيشان 1036138.jpg عبدالرحمن العطيشان،أحمد الرميح والشيخ الدكتور رياض بن عبداللطيف المهيدب وأحد ضيوف الأربعائيه (تصوير:أمين الرحمن) 1036140.jpg عودة بعد الاجازة