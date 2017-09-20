استقبل رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان في أربعائيته الأسبوعية بالدمام عدد من رجالات أعمال المنطقة الشرقية ورواد الأربعائية بعد توقفها في فترة الأجازة الصيفية، وقد تداول الحضور النقاش في عدد من الشؤون المجتمعية المختلفة.
أربعائية عبدالرحمن العطيشان تستقبل عدد من رجال أعمال الشرقية
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مجموعة من الضيوف
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رجل الأعمال الفرج
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أبناء الشيخ من مملكة البحرين الشقيقة
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مجموعة من الحضور
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الشيخ الدكتور رياض بن عبداللطيف المهيدب وعن يساره العطيشان وعلي البحراني
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مجموعة من الحضور
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مساعد العطيشان وإبراهيم الدوسري والدكتور عبدالعزيز
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أحمدالرميح ،العطيشان ،المهندس ضاري العطيشان
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عبدالرحمن العطيشان،أحمد الرميح والشيخ الدكتور رياض بن عبداللطيف المهيدب وأحد ضيوف الأربعائيه (تصوير:أمين الرحمن)
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عودة بعد الاجازة
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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ارجو الله ان يوفق كل قايم علي ديوانيات الشرقيه وان يجعله في ميزان حسناتهم لما يمثله اللقاء من صله رحم ومحبه بين المجتمعين
فقد رواد المجلس اجتماعهم أثناء الصيف لما يتميز به من اطروحات ومناقشات إقتصادية متميزة تروي كل متعطش للوقوف علي الفرص الإستثمارية لكونها تستقطب وتدعوا رجال الفكر والاقتصاد وقيادات ومسؤولين بالدولة تثري رؤية القطاع الخاص وتستقطب رجال الأعمال وخصوصا أن المجلس يحرص علي دعوة شباب الأعمال ويحرصون علي الحضور للإستفادة من خبرات من لهم باع طويل بالتجارة ولاستثمار وكون المجلس يتميز بحضور ممن لهم باع طويل سواء بالعقار اوالصناعة أو النقل أو التجارة بمختلف أنواعها صنع هذا المجلس شباب أعمال وصنع قيادات بريادة الأعمال مع عدم اهمال القضايا الإجتماعية وتوجيه النصح والإرشاد من قبل من يحضر من المفكرين وألا أدباء
اجازه سعيده للجميع والسنه القادمه سنة خير عليكم ومكان عامر باهله والضيوف الكرام
والله يجمعكم على خير وحب الوطن وبو ضاري غني عن التعريف مجلسه عامر طول السنه
المهندس سامي العليو متميز