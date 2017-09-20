أربعائية عبدالرحمن العطيشان تستقبل عدد من رجال أعمال الشرقية

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الدمامإبراهيم جبر

استقبل رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان في أربعائيته الأسبوعية بالدمام عدد من رجالات أعمال المنطقة الشرقية ورواد الأربعائية بعد توقفها في فترة الأجازة الصيفية، وقد تداول الحضور النقاش في عدد من الشؤون المجتمعية المختلفة.

إبراهيم جبر  |  الدمام

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