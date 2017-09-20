عبدالله المالكي
«ماركة تركي» !!
خمسة عشر يوماً فقط هي عمر رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ في المنصب لكنها بلا مبالغة ولا تطبيل ربما توازي خمسة عشر عاماً في الإنجاز والتغير.
عرفت الرجل عن بعد شاعراً مرهفاً ثم داعماً رياضياً سخياً خصوصاً لنادي التعاون لكنني لم أعرف كيف يفكر ولا ماذا يمكن أن يفعل عندما يتربع على هرم الرياضة، لذلك حقيقة لم أكن متحمساً كثيراً عند صدور الأمر الملكي بتعيينه في منصبه الجديد، كنت أترقب مهلة ال100 يوم التي عادة مايطلبها بعض الوزراء ليتعرفوا على مجالهم وبالمناسبة كل من طلبوا تلك المهلة لم يحدثوا تغييراً يذكر لا قبل ولا بعد.
هكذا بلا مقدمات فاجأنا معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بقرارت متعاقبة وعمل دؤوب ورؤية طموحة وإنجاز سريع لمهام لم نتوقع أن تنجز أصلاً، يقول الزميل تركي الدخيل في تغريدة قديمة: المنجزون يتميزون على غيرهم بترتيب أولوياتهم وتنظيم أوقاتهم واستعدادهم لأداء مزيد. وإلا فيوم الكسول مثل يوم النشيط 24 ساعة وأقول صدقت أبا عبدالله ولعل أبرز مثال هو الرئيس الجديد للهيئة الذي أصدر مايقرب من 28 قراراً في أسبوعين بمعدل قرارين في كل يوم 28 قراراً مفصليا 28 قراراً مؤثرا تحلق برياضتنا نحو القمة 28 قراراً كنا نعتقد أنها تحتاج إلى 28 عاماً حتى تتحقق ومازلنا موعودين بالكثير والمثير.
باعتقادي أننا اكتشفنا شخصية قيادية قادرة على إحداث الفارق وتغيير الواقع دون الحاجة إلى مهلة ولا فلاشات فالرجل لم يظهر سوى مرتين بشكل مقتضب الأولى في برنامج “اكشن يا دوري” والأخرى في أقصر وأنجح مؤتمر صحافي تاركاً لعمله الحديث عنه حتى أصبحنا أنا وغيري نطالب بنسخ طبق الأصل من “ماركة تركي” في وزارتنا خصوصاً تلك المترهلة.
ماشاء الله تركي ال الشيخ يقدم نفسه بشكل مميز
وتفوق على كل من سبقوه في هذا المنصب المهم
نتمنى له التوفيق في التطوير والتقدم بالرياضه السعوديه إلى افضل المستويات
عندما صدر الامر الملكى بتعيين تركى ال الشيخ ، كانت الصدمة والاستغراب والتعجب ان يكون ذلك مقابل قصيدة وأغنية لم يكن مضى على ظهور الاغنية الا أسبوع ، قوبلت الاغنية بردة فعل قوية من رجال الاعلام العرب ، تظهر بدايتها وكأنها ضرب لطبول الحرب ، علم حمد واللى ورا حمد ، ومع ان القصيدة قد اشتملت على أقوى الموازين الشعرية الا ان الاغلبية لم يستطيعوا ان يغوصوا فى عمق معانى الكلمات ، تصور الاغنية جرح عميق وألم دفين وغدر مؤلم ، لا ريب ان هنالك الكثير من الأسرار التى يتم السكوت عليها وعدم إظهارها وهذا هو قدر الكبار وهو استقبال وتحمل الصدمات والصعاب والآلام والجراح ، وعندما ازدادت السكاكين والهجوم على الاغنية ، كان لابد من ظهور الحمية والميول والانحياز الى الوطن وابنة ، وعندما عاد العقل الى عقالة ظهرت الفكرة والرسالة التى تريد الاغنية إرسالها وإظهارها ، ليس غريبا ممن استطاع ان يصور ذلك الالم من ان يتفوق وينجح لخدمة ذلك الوطن فقد تجلى حب الوطن الذى يسرى فى عروقه وأنسجته ولابد ان يظهر ذلك فى الفعل والعمل والجهد