سفارة المملكة بالأردن تخصص يوماً للاحتفال باليوم الوطني

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية بأنه استجابةً لرغبة عديد من المواطنين السعوديين المقيمين على الأراضي الأردنية والطلاب الدارسين فيها بتخصيص يوم لهم للمشاركة والاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

ووجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود بأن يكون يوم الإثنين القادم الموافق 25 سبتمبر 2017م يوماً خاصاً للمواطنين السعوديين للاحتفال بهذه المناسبة الغالية وذلك في فندق الفورسيزنز عمان من الساعة السابعة لغاية الساعة التاسعة مساء.

وتتضمن فعاليات الاحتفال مشاركة فرقة جوهرة السعودية الشعبية، وفرقة شهران، اللتين سوف تقومان بتقديم عديد من الفنون والرقصات الشعبية السعودية، كما يتضمن الاحتفال معرضاً للملحقية الثقافية، ومعرضاً للصور التاريخية والتراثية، بالإضافة إلى جدارية تحمل عنوان (كل عام ووطننا بألف خير) التي ستكون كرسالة من المواطنين لقيادتهم في المملكة تعبيراً للحب والوفاء والولاء، وسيتضمن الحفل بعضاً من المشاركات الشعرية، وبوفيهاً مفتوحاً للأكلات الشعبية السعودية.