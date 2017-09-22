أب يضرب ابنه بآلة حادة في مكة

باشرت شرطة العاصمة المقدسة تحليل المقطع الفيديو الذي يظهر فيه أب يعنف ابنه ويضربه بآلة حادة وتوصلت لذلك الشخص و تحديد هويته.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأنه إشارة للمقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر مسنا يعنف ابنه، باشرت شرطة العاصمة المقدسة تحليل المقطع والوصول لذلك الشخص وتحديد هويته.

وأكد العقيد القرشي، أنه الشاب المعنف يعاني من اعتلال نفسي، وتبين أن والده مواطن مسن، حيث تم إحضاره وابنه لمركز الشرطة المختص، وتحويل الابن للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الكاملة له، مع تقديم الملف للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وفق التعليمات.