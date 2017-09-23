علي الزامل
كلنا "أمن الدولة"
يبدو أن خفافيش الإرهاب وزنادقة الفتن والخراب الذين لطالما اُلجموا بالخيبة ودحروا بالذل من قبل المملكة حكومة وشعبا لم يجدوا بدا من التحايل المفضوح والتذاكي الساذج، فتفتقت عقولهم الخربة وأوهامهم المجحضة بتوسل أسلوب غبي يشبه غباء أزلامهم وتفاهة مرديهم فزوغوا مسمى (الثورات) أو ما يعرف بالربيع العربي بمساحيق سمجة فسموه (حراكا) فضربوا موعدا يوم الجمعة 15 سبتمبر ليكون حراكا شعبيا في السعودية، معتقدين أنهم يستطيعون بهذه التسمية أو لنقل (النسخة المنقحة) ذر الرماد واستمالة الشعب السعودي للانقياد لإفكهم، ناسين أو ربما غافلين بأن الشعب السعودي أكثر تفهما وإدراكا بما يحظى به من أمن وينعم بالاستقرار الوارف في ظل قيادة تحرص أكثر ما تحرص على استتبابه وتكريسه، كما فات هؤلاء المرجفين أن الشعب السعودي (شاهد عيان) على ما تمخضت عنه الثورات من اقتتال وخراب وفوضى عارمة، واستطرادا نسيت هذه الزمر الحاقدة أن أساليبهم الدنيئة ومؤامراتهم الخبيثة والمكشوفة لتأليب المجتمع السعودي، لن تزيد الشعب إلا مزيدا من التلاحم مع قيادته وإصرارا على التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن. يبقى القول: إن الأمر الأهم الذي لم يستوعبه هؤلاء وأولئك لا بل وكل من يراهن أو يفكر لاحقا بأن يرمي حبائل الشر والخراب بأنها سوف تباد وتحرق قبل أن تطأ أرض الوطن، ليس لأن رجال الأمن والدفاع أقسموا على حماية هذا الوطن وبذل الدماء والأرواح فحسب، بل يضاف إلى ذلك ويعضده بقوة وبسالة قسما ضمنيا سكن وتكرس في أعماق ووجدان ودماء كل مواطن مؤداه أننا كلنا جند وحماة للوطن وصمام أمنه ودرع أمان، ونحن ماضون في تثبيت هذا القسم وترسيخه في أبنائنا والعمل بمقتضاه جيلا إثر جيل.
الوطن في طفولتي هو إنشودتي البكر .. عشقته من عشق والدي رحمه الله ورضعته حناناً من صدر والدتي أطال الله بعمرها ..
خفافيش الظلام أبواق مأجورة تنفذ أجندة هدفها سياسي بالمقام الأول ثم تفكيك الوطن وشيوع الفوضى كما حدث بالربيع العربي .. بدأو ب ( حنين ) وكانت الصدمة شنيعة لهم ثم توالت ( العاطلين ) و ( ٧ رمضان ) والآن ( ١٥ سبتمبر ) وما زاد الشعب الا تمسكاً بقيادته .. الخفافيش أرادوا يوم ١٥ سبتمبر يوم عبوس للوطن فكان يوم تجديد البيعة للحاكم ..
الخفافيش سيعودون لإعادة الكرّه والشعب سيعود لتجديد البيعة .. بإذن الله ستتوالى خيباتهم وسيدحرون بجحورهم وسيكون وطني شامخاً مناراً للهدى وقلوب المسلمين عامة تهوي إليه ..حفظ الله وطننا من كل شر وحفظ حكامها وشعبها من حسد الحاسدين وكيد الخائينين
دمت ياوطني بأمن واستقرار
شكرا مقال رائع
من الخبل اللي يصدق هاشتاق وضعته مخابرات اجنبيه تدعو لثورة المواطنين على دولتهم ؟ال سعود هم صمام امان لهذا البلد وهم بتوفيق الله من اوجده من عدم وارسى دعائم حكمه…ووحد شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها بعد ان كنا نقاتل بعضنا…؟ الاصلاحات الاقتصاديه والتنظيميه مستمره والاهتمام بالمواطن ..ووضباط المخابرات المعاديه يموتون غيظا…ابتسم