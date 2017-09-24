بمناسبة اليوم الوطني.. المذيعة سندس محمد تتألق في تلفزيون البحرين

شاركت المذيعة السعودية بالقناة الأولى في محطة تلفزيون الدمام، سندس محمد، في برنامج بثه تلفزيون مملكة البحرين على الهواء مباشرة بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية، وذلك تضامنا من حكومة البحرين وشعبها الشقيق مع ذكرى عزيزة على قلب كل سعودي، وقد شارك في الحلقة المذيع السعودي محمد الحمادي.

وتناولت الحلقة وركزت على العلاقة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، والعلاقة المتينة الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، كما شارك مؤرخين استعرضوا الجوانب التاريخية بين البلدين من خلال تقديهم لوثائق تاريخية تؤكد على عمق العلاقة بين البلدين.

واستضاف البرنامج عدد من رجال الاعمال والمسؤولين في المملكة العربية السعودية ، تحدثوا عن رؤية المملكة 2030، والتي ستحدث نقلة نوعية في اقتصاد المملكة، وسوف تضعها في مواقع متقدمة بين الدول الأكثر نموا في الاقتصاد وتنوع الدخل في العالم، وكان تلفزيون مملكة البحرين قد بث أمس الاول عدد من البرامج والاغاني والاناشيد الوطنية السعودية، والتي تعبر عن عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين ، تعبيرا عن فرحتهم ومشاركتهم لهذه المناسبة.

وشكرت المذيعة السعودية سندس محمد، تلفزيون مملكة البحرين على هذه اللفتة الطيبة، والتي تأتي تأكيدا وأيمانا منهم بحبهم وانتماؤهم لدولة شقيقة تربطها بها علاقة أخوية وقوية على مدى عقود مضت.

كما شكرت مدير محطة تلفزيون الدمام ، حمد بن صالح العساف ، والذي قدما جهودا بارزة لإنجاح البرامج التي قدمتها محطة الدمام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للملكة العربية السعودية.