ابتكار جديد لإعادة القدرة على المشي لذوي الإعاقة

قام ‏فريق من مركز CNP.EPFL السويسري للأبحاث الذي يضم العديد من الباحثين الهندسيين والطبيين بابتكار عَصَب إلكتروني تتم زراعته بالحبل الشوكي مباشرة لاستقبال وإرسال الإشارات العصبية دون إلحاق الضرر بالحبل الشوكي لاستعادة القدرة على المشي لذوي الإعاقة الحركية.

ويختص هذا الابتكار لمن يعانون من إصابات في الحبل الشوكي، حيث يعد مركز الأبحاث السويسري من أفضل مراكز الأبحاث الطبية في العالم والأول في أوروبا، وبين المهندس السعودي رياض المساعد وهو أحد المتخصصين في الهندسة الطبية الحيوية، الذي يسعى بتوعية المرضى بأحدث التقنيات العلاجية لـ “الشرق” بأنه عندما يتعرض الحبل الشوكي للإصابة، قد تمنعه هذه الإصابة من نقل الإشارات العصبية من الدماغ للأطراف مثل اليدين والأرجل لذلك قام الفريق بابتكار هذا العصب الذي يساعد على استعادة وظيفة الحبل الشوكي وهي نقل الإشارات والأوامر العصبية والكهربائية من الدماغ إلى جميع الأطراف وأن بداية انطلاق المشروع كانت في عام 2015 وهذا الإنجاز ‏قد يدخل فيه أكثر من مجال في الهندسة الطبّية مثل “هندسة الأنسجة الطبّية والهندسة الطبّية الميكانيكية والإلكترونية”.

وأوضحت رئيسة قسم التقنيات العصبية في مركز الأبحاث السويسري (ستيفاني لاكور) أن الفريق قام بتجربة العصب الإلكتروني على فأر كان يعاني من إعاقة حركية لأقدامه فاستعاد قدرته على المشي ويقوم الفريق حاليا بالحصول على ترخيص لبدء تجاربهم على أصحاب الهمم لاستعادة قدرتهم على المشي مجدداً ‏ومازالت ستيفاني لاكور متفائلة جداً بنسبة نجاح التجارب التي ستجرى على الإنسان قريبا، علماً بأنه لم يتم تحديد توقيت البدء في التجارب بعد.

‏وأكد المساعد أن التجارب تمت في سويسرا ولن توجد بأي دولة أخرى إلا بعد نجاح الاختبارات والتجارب التي ستجرى على الإنسان قريباً ومن ثم اعتمادها من قبل هيئات الغذاء والدواء.

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