اختيار 70 موهبة رياضية من مواليد المملكة

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن تحقيق لجنة استقطاب المواهب من مواليد المملكة غير السعوديين نتائج مميزة خلال أيام عملها في الأيام الثلاثة الماضية، على الملاعب الرديفة لملعب الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة، مشيراً إلى وجود قرار مقبل سيسعد بقية المواهب.

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة اختيار 70 موهبة رياضية في لعبة كرة القدم، منها 4 حراس مرمى و18 مدافعاً و32 لاعباً في خط وسط الميدان و12 مهاجماً.

وكانت الهيئة العامة للرياضة شكلت قبل عدة أيام لجنة لاستقطاب اللاعبين الموهوبين من مواليد المملكة بعضوية عدد من اللاعبين الدوليين السابقين تكون ذات ارتباط مباشر برئيس مجلس إدارة الهيئة.

وضمت اللجنة اللاعب الدولي السابق محيسن الجمعان وفؤاد أنور وحمزة إدريس ونواف التمياط ومحمد شليه، حيث قام اللاعبون الدوليون السابقون بإجراء اختبارات متعددة في الملاعب الرديفة لملعب الجوهرة لفرز المواهب من بين عدد كبير من اللاعبين المتقدمين.

ووجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بتمديد فترة استقبال اللاعبين الموهوبين، لتشمل مناطق الرياض والأحساء وجازان، حيث ستوجد اللجنة في الرياض أواخر الشهر الحالي، فيما ستكون حاضرة في الأحساء يومي 5 و6 من الشهر المقبل، بينما ستذهب إلى جازان يومي 12 و13 من أكتوبر المقبل.

وبالشأن ذاته، أصدرت هيئة الرياضة في الأسبوع الماضي قرارات متعددة بهدف تطوير الرياضة والارتقاء بها لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030، وكان من بين هذه القرارات السماح لأندية دوري المحترفين السعودي بقيد لاعب واحد من مواليد المملكة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولاعبين لفرق دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى.

رئيس هيئة الرياضة يوجه بتمديد استقطاب المواهب

جدة ـ الشرق

بناء على ما رفعته لجنة استقطاب المواهب الكروية لمواليد المملكة المقيمين من تزايد الإقبال على اللجنة من مناطق عديدة بالمملكة ورغبة في منح الفرصة للجميع وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتمديد فترة استقبال المواهب لتشمل مناطق الرياض والأحساء وجازان حيث ستوجد اللجنة خلال الفترة من 8 – 11 محرم 1439هـ الموافق 28سبتمبر – الأول من أكتوبر 2017 م بمنطقة الرياض، فيما سيكون موعد استقبال المواهب بمنطقة الأحساء يومي 15 و 16 محرم الموافق 5و 6 أكتوبر، وسيكون وجود اللجنة بمنطقة جازان يومي 22 و 23 محرم الموافق 12 و13 أكتوبر.

وستكون الفرصة متاحة للمواهب الكروية من مواليد المملكة المقيمين كما ورد في بيان الهيئة العامة للرياضة الأسبوع الماضي الذي حدد الفئات العمرية من 18 إلى 28 سنة.

واشترطت اللجنة أن يصطحب المتقدمون أوراقهم الثبوتية بالإضافة لحضورهم بالزي الرياضي.

يذكر أن اللجنة ضمت كلا من: محيسن الجمعان، فؤاد أنور، حمزة إدريس، نواف التمياط، محمد شلية، وكانت مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية قد استقبلت في جدة أكثر من خمسة الآف متقدم تم اختيار 70 موهوبا منهم (4 حراس مرمى) و (18 في خط الدفاع) و (36 للوسط) و (12 للهجوم) .