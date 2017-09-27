الشيخ التركي: قيادة المرأة لا تتعارض مع الدين

المملكة لم تسمح بالفساد منذ التأسيس..

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله عبدالمحسن التركي عن قيادة المرأة للسيارة بأن المملكة دستورها القرآن والسنة وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما حيث أنه وفق الضوابط الشرعية.

وأوضح الشيخ التركي؛ أن المملكة لم تسمح منذُ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بالفساد والأمور اللا أخلاقية.

وأكد التركي أن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع، مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها.

وأضاف: أثبتت الدراسات الإجتماعية عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة. والقرار فيه خير كثير وسوف يعالج سلبيات كثيرة كما بينت الدراسات.