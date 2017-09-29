لجنة استقطاب المواهب تستقبل 800 لاعب في الرياض

الرياض ـ الشرق

استقبلت لجنة استقطاب المواهب من مواليد السعودية، أكثر من 800 لاعب يمثلون كثيراً من الجنسيات العربية والأفريقية الذين يتحدثون اللهجة السعودية بطلاقة، وذلك على ملاعب معهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

وبينما شكل اللاعبون من اليمن النسبة الأكثر في عدد الحضور، كان أعضاء لجنة استقطاب المواهب فؤاد أنور ونواف التمياط ومحيسن الجمعان وحمزة إدريس يراقبون عن كثب مستويات اللاعبين من خلال إقامة مناورات يتم على أثرها اختيار المميزين منهم حيث تم اختيار 50 لاعباً في اليوم الأول.

وسيستكمل برنامج استقبال الموهوبين حتى يوم الأحد المقبل، الذي سيتم الإعلان فيه عن اللاعبين الصفوة منهم لينضموا للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار في محافظة جدة.

ويتوقع أن يزداد العدد خلال الأيام المقبلة في ظل التنظيم والاستقبال الرائع من قبل المسؤولين والاهتمام الذي يلاقيه هذا المشروع من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وأكد فؤاد أنور عضو لجنة استقطاب الموهوبين أن هذا المشروع يعتبر نقلة كبيرة للرياضة السعودية «وحقيقة شاهدنا عدد كبير من اللاعبين من مواليد المملكة ونتمنى مستقبلاً أن نستفيد من هذه المواهب الذين تم اختيارهم بعد المسح لمناطق المملكة، وأنا على ثقة كبيرة من أن النتائج ستكون إيجابية».

وتابع: «المرحلة النهائية تختلف تماماً حيث سيتم اختيار 30 لاعباً، وسيكون لهم برنامج خاص واهتمام كبير وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين سيكون لهم مستقبل زاهر من خلال البرامج والمعسكرات الإعدادية وفق آلية مقننة».

وذكر سعد الحربي رئيس شؤون رابطة اللاعبين في أحياء المملكة أن استقبال اللاعبين الموهوبين مفتوح على أن يكون السن من 18 إلى 27 سنة، ويتم اختيار الأفضل منهم من خلال رؤية أعضاء اللجنة الذين تم اختيارهم.

وتابع: «سيشارك اللاعبون في دوري الدرجة الأولى والثانية والصفوة منهم يتم اختيارهم للمنتخب».

وواصل: «هذا القرار جاء في وقته ومن خلال عملنا ومتابعتنا هناك كثير من المواهب التي تستحق اللعب، وأنا على ثقة كثيرة أن عدداً كبيراً من هؤلاء اللاعبين سيكون لهم شأن كبير في المستقبل، وحقيقةً ذهب عدد كبير منهم للدول المجاورة بعد اختيارهم من قبل الكشافين الذين يحرصون على الحضور للدوريات التي نقيمها، وأنا واثق من أن أعضاء اللجنة سيختارون لاعبين ذوي جودة عالية تفيد الكرة السعودية».