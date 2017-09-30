ولي العهد يوجه بعلاج مدني رحيمي في مستشفى متخصص

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمس، بنقل وعلاج لاعب نادي الاتحاد «السابق» وعضو الشرف والمحلل الرياضي «الحالي» الدكتور مدني رحيمي إلى أحد المستشفيات المتخصصة بجدة وعلاجه، وذلك عقب تعرضه لجلطة في الدماغ قبل يومين.

وقدم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، شكره لولي العهد على اهتمامه بالرياضة والرياضيين في المملكة.

وتعرض رحيمي لاعب فريق الاتحاد السابق، إلى جلطة في الرأس، استدعت دخوله أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

وكان رحيمي البالغ من العمر 70 عامًا حقق مع نادي الاتحاد لقبي كأس الملك وكأس ولي العهد، قبل أن يترك الكرة لمواصلة تعليمه الجامعي حاصلاً على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع، قبل أن يعود للنادي الغربي مطلع 1982 ضمن الكادر الإداري، فيما تفرغ بعد ذلك للعمل محللاً فنيًا عبر عدة برامج رياضية.