نفذت الإدارة العامة للتعليم في مقر أكاديمية الكفاح الأهلية بمحافظة الأحساء برنامج ” تطبيقات نموذج التحسين المستمر للأداء التعليمي FOCUS P-D-C-A model “، والذي يستمر لأربعة أيام، بحضور عدد كبير من قيادات إدارة التعليم الرجالية والنسائية، وعدد من ممثلي المدارس الأهلية.

وشملت البرامج التدريبية التي تقيمها إدارة التدريب التربوي والابتعاث – بنات – التابعة لا دارة التعليم بالأحساء التدريب في مجالات التطوير، التغيير، إعادة بناء العمليات، تطوير أساليب وإجراءات العمل، ويقدم هذه البرنامج التدريبة المدرب الدكتور محمد العامري.

وتهدف “الحقيبة التدريبية”؛ إلى إكساب المشاركين معارف و مهارات ” نموذج التحسين المستمر للأداء ، إدراك أهمية إدارة التغيير الإيجابي ودورها في تجديد الأداء وتحقيق الأهداف، حل المشكلات على المستوى الشخصي والإداري، اطلاع المشاركين على أهمية التغيير ومساعدتهم في الخروج من الصندوق، التعرف على الفرق بين مفهومي إدارة التغيير، تغيير الإدارة واستراتيجياتهم المختلفة، التعرف على منظومة التخطيط الاستراتيجي وطرق تفعيلها ، التعرف على مهارات العمل الإداري و تطبيقاتها، التعرف استراتيجيات العمل القيادي في المنظومة الإدارية، التعرف استراتيجيات العمل القيادي في المنظومة الإدارية “.

إضافة إلى تمكين المشاركين من تنفيذ عملية إعادة بناء العمليات وتعريفهم بمفهوم إعادة هندسة العمليات، واطلاع المشاركين على كيفية الاستفادة من إعادة بناء العلميات على ارض الواقع، واطلاع المشاركين على مراحل وخطوات تنفيذ إعادة بناء العمليات لاستراتيجية، وكذلك اطلاع المشاركين على الحاجات الملحة لتطبيق إعادة بناء العمليات.