جامعة نورة تدشن مدرسة لتعليم قيادة السيارات للنساء

تعتزم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارات، وذلك داخل الجامعي، بعد صدور الأمر السامي الذي قضى بالسماح بتملك المرأة رخص لقيادة السيارة.

وتستعد جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهي إحدى الجامعات الحكومية السعودية، والمصنفة كأكبر جامعة للنساء في العالم، لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة للمرأة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، حيث تمنح كل امرأة تجتاز اختبار القيادة للسيارة، رخصة معتمدة من الإدارة العامة للمرور، وذلك إيماناً بأن القرار يؤكد حرص القيادة السعودية، على تمكين المرأة بأن تكون عنصراً فعالاً في المجتمع يتمتع بحق من حقوقه.

وبدأت الجامعة في صباح اليوم التالي من القرار، رسم الآليات والاستراتيجيات في التعامل مع الأمر السامي الذي يعد مؤشراً على أن المجتمع السعودي بات قادراً على تقبل لخطوات التنمية وتمكين المرأة، وفق الضوابط الشرعية، والتخلص من رواسب الفترة الماضية، التي أخرت هذا القرار، والتي كان لها أسبابها ومبرراتها في الماضي، وأعدت الطرق المناسبة التي تستطيع كل من تنتسب للجامعة، وصولها إلى المقر بكل يسير وسهولة.