سفارة المملكة في أريتريا تحتفل باليوم الوطني

اقام سفير خادم الحريمين الشريفين لدى دولة أريتريا، السفير فالح بن محمد الرحيلي حفل استقبال في قاعة “أسمرا بالاس” بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية.

حضر حفل الاستقبال وزير الطاقة والتعدين، وزير الاعلام، وزير الزراعة، وزير المالية، وزير الاتصالات والمواصلات، وزيرة السياحة، وزيرة الصحة، وزير العمل والرعايا الاجتماعية، حاكم الاقليم الاوسط ومسؤول الجبهة الشعبية الديموقراطية والعدالة وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الاريتريا، وسفراء الدول العربية والاسلامية والاجنبية لدى اريتريا وحشد من الشخصيات ورجال المجتمع الاريتري وعدد من الاعلاميين ورجال الدين.

وتم خلال الحفل عرض مرئي للإنجازات التي تحققت للمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وعرض بعض اللوحات التراثية عن المملكة.

وعبر السفير الرحيلي عن شكره للحاضرين على مشاعرهم النبيلة تجاه المملكة وقيادتها وشعبها.