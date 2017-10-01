بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية..

سفارة المملكة في أريتريا تحتفل باليوم الوطني

1036964.jpg
طباعة ٢ تعليقات

الرياضالشرق

اقام سفير خادم الحريمين الشريفين لدى دولة أريتريا، السفير فالح بن محمد الرحيلي حفل استقبال في قاعة “أسمرا بالاس” بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية.

1036965.jpg

حضر حفل الاستقبال وزير الطاقة والتعدين، وزير الاعلام، وزير الزراعة، وزير المالية، وزير الاتصالات والمواصلات، وزيرة السياحة، وزيرة الصحة، وزير العمل والرعايا الاجتماعية، حاكم الاقليم الاوسط ومسؤول الجبهة الشعبية الديموقراطية والعدالة وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الاريتريا، وسفراء الدول العربية والاسلامية والاجنبية لدى اريتريا وحشد من الشخصيات ورجال المجتمع الاريتري وعدد من الاعلاميين ورجال الدين.

1036966.jpg

وتم خلال الحفل عرض مرئي للإنجازات التي تحققت للمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وعرض بعض اللوحات التراثية عن المملكة.

وعبر السفير الرحيلي عن شكره للحاضرين على مشاعرهم النبيلة تجاه المملكة وقيادتها وشعبها.

الرياض  |  الشرق
الأكثر مشاهدة في محليات

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...

    • الأكثر تعليقاً

    الأكثر مشاركة في تويتر

    الأكثر مشاركة في فيسبوك