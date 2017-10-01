وظائف شاغرة في جامعة الجوف

أعلنت جامعة الجوف اليوم، عن توفر وظائف محاضر ” للجنسين ” في عدد من التخصصات.

وأوضحت الجامعة أن التعيين سيكون لجميع التخصصات ما عدا تخصصات “الشريعة واللغة العربية” وفق نظام التعيين المشروط بالابتعاث الخارجي للحصول على درجة الدكتوراة من قبل الجامعة وفق نظام الابتعاث، وتستكمل إجراءات التعيين بعد إرفاق المتقدم ما يثبت بدئه لبرنامج الدكتوراة.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى زيارة البوابة الالكترونية للاطلاع على التخصصات المطلوبة وشروط التقديم، بالاضافة إلى تقديم من تنطبق عليهم الشروط إلكترونياً عن طريق تعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال الرابط : vrgs.ju.edu.sa/jobs.