ماركول للصناعة تدشن مصنعها الثاني في مدينة جدة

دشن رئيس مجلس ادارة شركة محمد الشهري ورشيد جمجوم، الدكتور محمد مشعمل الشهري، مصنع جديد لإنتاج المبادلات الحرارية العملاقة وأجزاء المكثفات والمبخرات وملفات التبريد الصناعي وذلك للتوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة العربية والشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن الشركة هي إحدى القلاع الصناعية بالمملكة والخليج منذ العام 2007 وقدم الدكتور محمد مشعمل الشهري؛ أسمى آيات الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم السخي والمتواصل للشركات الصناعية السعودية. حتى غدت المنتجات السعودية تنافس بكل قوة في أسواق الشرق الأوسط.

كما قدم الشكر لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على توفير الخدمات اللازمة للمصانع الوطنية. وأكد الشهري أن الصناعة هي بوابة العبور إلى المستقبل بإذن الله.

وفي سياق متصل تستعد مجموعة محمد الشهري لإطلاق النسخة السعودية من الموقع الصيني dozaw.com وذلك بعد أن قامت المجموعة بشراء حصة أغلبية في الموقع.

وأفاد د. محمد مشعمل، أن العمل جارٍ لإطلاق الموقع في المملكة العربية السعودية والأردن كخطوة أولى يليها التوسع في الأسواق المجاورة.

وأضاف الشهري أنه من المزمع إطلاق موقع دوزاو .كوم في بداية النصف الثاني من العام 2018 م .

يذكر أن مجموعة محمد الشهري تملك عددا من الشركات الصناعية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية كما تملك مصنعين في الصين عبر ملكيتها نصف أسهم شركة محمد الشهري ورشيد جمجوم للصناعة بالسعودية.