3 خطوات للتبليغ عن الأخطاء الطبية

أعلن المركز السعودي لسلامة المرضى، عن آلية التبليغ في حال حدوث خطأ طبي لا سمح الله، مشيراً إلى أنها تمر بعدة خطوات.

وأوضح المركز، أن أول خطوة تمر بها آلية التبليغ هي: تواصل المريض أو أحد أفراد أسرته مباشرة مع الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المسؤول عن الحالة، وفي حالة عدم وجود الاستشاري أو الأختصاصي ينصح بالتواصل مع الطبيب المناوب المسؤول عن الحالة.

وتشمل الخطوة الثانية التواصل مع ادارة حقوق وعلاقات المرضى داخل المستشفى أو المركز الصحي أو العيادة الطبية في حالة عدم رضى المريض أو أحد أفراد أسرته عن تجاوب الفريق الطبي المعالج أو في حالة كان لديهم أسئلة أخرى.

ومن ثم يأتي الإجراء الثالث بالتواصل مع ادارة المستشفى أو المركز الصحي أو العيادة في حال عدم رضى المريض أو أحد أفراد أسرته عن تجاوب إدارة حقوق وعلاقات المرضى داخل المستشفى أو المركز الصحي أو العيادة الطبية أو في حالة كان لديهم أسئلة أخرى، وفي حال أراد المريض أو أحد أفراد أسرته تقديم شكوى رسمية فيمكن التوجه مباشرة إلى مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة أو الاتصال على الرقم 937 لتقديم الشكوى.

وأكد المركز السعودي لسلامة المرضى أنه من حق المريض أو أحد أفراد أسرته على الفريق الطبي المعالج الإجابة على الأسئلة التالية، لضمان تخفيف الضرر من الخطأ الطبي على المريض أو أحد أفراد أسرته، وهي ما هو الخطأ الطبي الذي حصل، وما أثره على المريض أو أحد أفراد أسرته، وما الذي سيقوم به الفريق الطبي المعالج لتصحيح الخطأ، وهل هنالك حاجة لرأي طبي آخر سواءً من داخل المستشفى أو من خارجها، وما الذي سيقوم به الفريق الطبي المعالج لضمان عدم تكرار هذا الخطأ الطبي.

ودعا المركز السعودي لسلامة المرضى، كافة أفراد المجتمع إلى الاطلاع على الخطوات التي تمر بها آلية التبليغ عن الأخطاء الطبية من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/Yvw392-LLul، والتواصل مع المركز على infospsc.gov.sa في حال وجود أي استفسار متمنياً الصحة والسلامة للجميع.