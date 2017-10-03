تكليف لجنة لدراسة إمكانية تكييف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ تكليف لجنة لدراسة الآلية المناسبة لإمكانية تكييف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، والخطوات العملية والإجراءات التنفيذية لهذا المشروع.

وتم تكليف وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك، ووكيل الشؤون الفنية والاستثمار بالهيئة العامة للرياضة المكلف المهندس عبدالرحمن القضيب وممثلين عن الشؤون القانونية بالهيئة العامة للرياضة وشركة أرامكو السعودية للقيام بهذه المهمة، على أن تقدم اللجنة دراستها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه، وأن تشتمل الدراسة على أفضل التجارب العالمية في هذا الجانب والتكاليف الخاصة بذلك وأفضل الجهات المنفذة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

ويأتي هذا القرار رغبة في البدء بخطوات عملية لتحسين بيئة الملاعب والعمل على إيجاد بيئة جاذبة للجماهير الرياضية وبما يتطلع له الجمهور الرياضي، الذي يمثل أهمية كبرى في منافسات المسابقات السعودية ورفع معدل الحضور الجماهيري.