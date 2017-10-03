على أنغام الطرب الأصيل، بدأت القناة الثقافية السعودية اعتباراً من الساعة 12 منتصف الليل ببث الحفلات الغنائية التي أعادت أم كلثوم إلى الشاشة السعودية.
وقال مسؤول بالقناة أمس، إن القرار تم بإعادة بث الحفلات الغنائية، موضحاً أن بداية تلك الحفلات سيكون ببث حفلة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.
وأشار المسؤول إلى أن ذلك التوجه يأتي ضمن هيكلة البرامج الجديدة للقناة، إذ عملت على تنوع البرامج الموجهة للمشاهدين، منوهاً بأن الحفلات الغنائية لن تبث بشكل يومي وإنما بشكل متقطع، بما يلائم جدولة البث.
والحفلات الغنائية عادة ما تبثها قناة «الثقافية السعودية» عبر حفلات متنوعة مثل حفلات دار الأوبرا التي تمت بدار الأوبرا بمصر أو ببعض الدول الأخرى.
أم كلثوم تعود للشاشة السعودية
على أنغام الطرب الأصيل، بدأت القناة الثقافية السعودية اعتباراً من الساعة 12 منتصف الليل ببث الحفلات الغنائية التي أعادت أم كلثوم إلى الشاشة السعودية.
Logging In...
Profile cancel
Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
كم هو جميل هذه العودة الى الزمن البديع والرونق والابداع ، من حق الخيال ان يحلق فى دنيا الموسيقى والنغم ، لم يكن الانسان السعودي فى يوم من الأيام منفصلا عن بقية العالم فى الشفافية والإحساس والحب والجمال ، ولم يتناقص ذلك مع الارتباط بالدِّين والشريعة والسيرة بل كان هنالك توازن وترافق بين جوانب الحياة المختلفة