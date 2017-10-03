أم كلثوم تعود للشاشة السعودية

الرياض ـ الشرق

على أنغام الطرب الأصيل، بدأت القناة الثقافية السعودية اعتباراً من الساعة 12 منتصف الليل ببث الحفلات الغنائية التي أعادت أم كلثوم إلى الشاشة السعودية.

وقال مسؤول بالقناة أمس، إن القرار تم بإعادة بث الحفلات الغنائية، موضحاً أن بداية تلك الحفلات سيكون ببث حفلة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وأشار المسؤول إلى أن ذلك التوجه يأتي ضمن هيكلة البرامج الجديدة للقناة، إذ عملت على تنوع البرامج الموجهة للمشاهدين، منوهاً بأن الحفلات الغنائية لن تبث بشكل يومي وإنما بشكل متقطع، بما يلائم جدولة البث.

والحفلات الغنائية عادة ما تبثها قناة «الثقافية السعودية» عبر حفلات متنوعة مثل حفلات دار الأوبرا التي تمت بدار الأوبرا بمصر أو ببعض الدول الأخرى.