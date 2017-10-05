اتفاقية لتدوير الطعام في الشرقية

وقعت أمانة المنطقة الشرقية مؤخراً ،مذكرة تفاهم للاستفادة من فائض الطعام المهدر مع جمعية اطعام و شركة تدوير المتخصصة في اعادة تدوير الطعام وتحويله الى أسمدة عضوية.

جاء ذلك ضمن مبادرة حفظ النعمة التي اطلقتها أمانة الشرقية مؤخراً فيما وقع الاتفاقية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ومن شركة تدوير هشام الجبر الرئيس التنفيذي ومن اطعام المهندس عبدالعزيز النغيثر الأمين العام للجمعية.

ويجري العمل حالياً على انشاء مصنع للاستفادة من بقايا الطعام في انتاج الاسمدة العضوية في مدينة الدمام تصل طاقته الاستيعابية الى 6000 طن من الاسمدة سنوياً.

ويساهم المشروع في الاستفادة من مخلفات الهدر الغذائي الذي يصل الى 13 مليون طن من الاغذية سنوياً تشكل 26% من الاستهلاك الغذائي في المملكة حسب تقرير وزارة الزراعة. ويتم دفنها او حرقها في مكبات النفايات مما يسبب زيادة في النفايات الصلبة وتفاقم مشكلتها البيئية بالإضافة الى التكاليف والخسارة على الاقتصاد المحلي.

و أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ان مشروع تدوير الطعام يحقق اهداف مبادرة حفظ النعمة والتي اطلقتها الامانة مسبقاً والتي تهدف الى التوعية بالمحافظة على النعمة وتقليل الهدر. بالإضافة الى تخفيض كميات النفايات الصلبة بالمدفن الصحي التابع للامانة.

وأشار؛ الجبير الى دعمه الى اي مبادرات توعوية او عملية تساهم في حفظ النعمة ورفع الوعي البيئي

من جهته؛ أبان المهندس عبدالعزيز النغيثر ان المشروع يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح في حفظ النعمة التي لا يستفاد منها كغذاء للإنسان وتقليل هدر الطعام والذي يحقق اهداف ما تقوم عليه جمعية اطعام من برامج وخطط توعوية. كما عبر النغيثر عن دعمه لمثل هذه المبادرات الخلاقة والتي تساهم في حفظ النعمة واستغلال الموارد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تدوير؛ هشام الجبر: سيتم افتتاح المصنع الاول للشركة في عام 2018 ، في مدينة الدمام والذي تصل طاقته الانتاجية الى 6000 طن سنوياً.

وسيتم التوسع في السنوات القادمة في المدن الرئيسية الاخرى وذلك بعد تقييم التجربة والاستفادة من الخبرات. كما قدم الجبر شكره للأمانة ولكل من قدم دعمه آملاً ان يحقق المشروع الاهداف المشتركة بالاستفادة من الموارد المهدرة والحفاظ على البيئة.