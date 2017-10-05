اتفاقيات استراتيجية بين السعودية وروسيا

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو اليوم مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

وجرى تبادل اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووكالة الفضاء الاتحادية الروسية، ومثل الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب الروسي معالي وزير الخارجية السيد سيرجي لافروف.

كما جرى تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، ومثل الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، ومن الجانب الروسي وزير الاتصالات والإعلام نيكولاي كيفوروف.

وتم تبادل مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة بروسيا الاتحادية، ومثل الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب الروسي وزير التجارة والصناعة دينيس مانتوروف.

وتم تبادل خارطة الطريق السعودية الروسية بين وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، ومثل الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وجرى تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية، ومثل الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ومن الجانب الروسي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ماكسيم توبلين.

كما جرى تبادل برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية ، ومثل الجانب السعودي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ومن الجانب الروسي وزير الثقافة فلاديمير ميدينسكي.

وتم تبادل برنامج تعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية، ومثل الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة؛ عبدالرحمن الفضلي، ومن الجانب الروسي وزير الزراعة ألكسندر تكتشيوف.

كما تم تبادل مذكرة برنامج تنفيذي للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة روس اتوم عبر البحار، ومثل الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن شركة روس اتوم عبر البحار، ايفيجني باكرمانوف.

وجرى تبادل عقود لتوريد أنظمة عسكرية ومذكرة تفاهم لنقل وتوطين التقنية لتلك الأنظمة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة روس أبارون أكسبورت، ومثل الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، أحمد الخطيب، ومن شركة روس أبارون إكسبورت العضو المنتدب؛ ألكساندر مكي.

كما جرى تبادل مذكرة تفاهم لإنشاء منصة سعودية – روسية للاستثمار في مجال الطاقة ومذكرة تفاهم لإنشاء منصة سعودية – روسية للاستثمار في مجال التقنية بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، ومثل الجانب السعودي؛ المشرف على صندوق الاستثمارات العامة والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ ياسر الرميان، ومن الجانب الروسي رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديمتريف.

وتم تبادل مذكرة تفاهم خاصة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة وشركة ليدر للاستثمار في ثلاثة مشاريع للطرق والقطارات الخفيفة في روسيا بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، ومثل الجانب السعودي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ ياسر الرميان، ومن الجانب الروسي رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديمتريف.

وأقام الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

حضر مراسم تبادل الاتفاقيات ومأدبة الغداء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن عبدالله بن محمد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، واصحاب المعالي الوزراء.

وأقام الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

حضر مراسم تبادل الاتفاقيات ومأدبة الغداء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين؛ الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن عبدالله بن محمد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، واصحاب المعالي الوزراء.