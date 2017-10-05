تعليم الشرقية يحتفي باليوم العالمي للمعلم

احتفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بقطاعيها البنين والبنات أمس بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة د. عبدالرحمن المديرس وعدد من القيادات التعليمية والمعلمين.

وأكد “المديرس” خلال كلمته أن المعلم هو الركيزة الرئيسة في المنظومة التربوية والتعليمية والمؤثرة في مستوى جودة التعليم، باعتباره صانع التقدم والازدهار وبفيض عطائه يسهم في خلق مجتمع معرفي يعمل على تحقيق رؤية طموحة تسعى حكومتنا الرشيدة إلى إيجادها في غضون السنوات القليلة القادمة.

ونوه بدعم الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم ودفع عجلته للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة؛ وخير دليل على ذلك هو توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية بإشراك عدد من الطلاب والمعلمين في مجلس الإثنينية بإمارة المنطقة إذ ترجم هذا التوجيه من لدن سموه حرصه ومتابعته الدؤوبة لمسيرة التعليم ومنسوبيه والاطلاع على إنجازات التعليم وتميز منسوبيه وطلابه.

وقالت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الشرقية فاطمة الفهيد، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم: “نقف اليوم للمعلم تقديرا وإجلالا مثمنين جهوده ودوره الفاعل فلهم من جميعاً رسالة فخر بالمعلمين والمعلمات المتميزين والمتميزات ورسالة شكر لهم لأنهم بناة الأجيال وصناع المستقبل هم من جعل التعليم رسالة وهم من ترجم توجهات القيادة ورؤية الوطن إلى واقع ملموس “