أمير نجران يتسلم مجموعة الأحكام القضائية

الأمير جلوي يتسلم الأحكام

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نجرانمانع آل مهري

تسلّم أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، نسخة من مجموعة الأحكام القضائية، الصادرة عن مركز البحوث بوزارة العدل، والمتضمنة أحكامًا حقوقية وجنائية وأحوال شخصية وأخرى متعلقة بشروط الدعوى والاختصاص، سلّمها مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المكلف، أحمد بن علي الهمامي.

وأعرب سموه عن شكره لوزير العدل وليد بن محمد الصمعاني على الإهداء القيّم، منوهًا بما تشهده الوزارة من اهتمام وعناية بجانب البحث والتدوين، وإعداد المراجع القضائية، وهي ذات أهمية في بث الوعي الشرعي والحقوقي لدى المؤسسات وأفراد المجتمع.

مانع آل مهري  |  نجران
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