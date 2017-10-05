وقعت شركة “تاليس” مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عقداً لمدة سنتين، وذلك للإشراف على صيانة أنظمة لإشارات والاتصالات والأنظمة الميكانيكية والكهربائيّة التابعة لشركة سار في مشروع “قطار الشمال” الذي يبلغ طوله 2400 كيلومتر.

ويتضمن العقد؛ الذي ينسجم مع أهداف “رؤية المملكة 2030″، نقل المعارف والخبرات إلى رأس المال البشري الوطني التابع للشركة السعودية للخطوط الحديدية.

ويعد “قطار الشمال” أطول مشروع للسكك الحديدية في العالم؛ وقد تم تجهيزه بأحدث تقنيات الإشارات ونظم الاتصالات، إضافة إلى اعتماده على المستوى الثاني من نظام الإشارات الأوروبي لمراقبة القطارات (ETCS Level 2) الذي يعد الأحدث من نوعه لإدارة وتشغيل القطارات.

ويتألف المشروع، الذي دخل مرحلة التشغيل حالياً، من خطّين بطول 2400 كم كما يشمل مسارات السكك والتحويلات والساحات والمستودعات والمحطات والمرافق الإدارية اللازمة.

وتتولى الشركة السعودية للخطوط الحديدية نقل الركاب من العاصمة السعوديّة الرياض إلى القريات شمال المملكة، إضافة إلى النقل الثقيل للمعادن بين كل من مناطق استخراج المواد الخام لمعادن الفوسفات والبوكسايت، شمال ووسط المملكة و مناطق المعالجة والتصدير على ساحل الخليج العربي إلى جانب وعد الشمال.

وستتولى شركة “تاليس” تنفيذ عمليّات الصيانة بالاعتماد على فريق من الفنيين والمهندسين المتخصصين المتواجدين في 8 مراكز صيانة تقع على امتداد مسار الخط الحديدي الذي يبلغ طوله 2400 كيلومتراً.

ويتضمّن العقد نقل الخبرات والمعارف عبر اعتماد منهج تدريبي متكامل يشمل الجانبين؛ النظري والعملي، بما يمكن فرق عمل الصيانة التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية من تولي تنفيذ كافة أنشطة الصيانة بكفاءة تامة عند نهاية فترة العقد المقررة بسنتين.

ولضمان تحقيق الهدف فقد ساهمت “تاليس” بتجهيز معامل الإلكترونيات، إضافة إلى معمل المحاكاة لأنظمة الإشارات و الاتصالات بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، والذي يتم خلاله تنفيذ برامج الدبلومات المتخصصة لمنسوبي “سار” في عدد من التخصصات ضمن صناعة الخطوط الحديدية ومنها أنظمة الإشارات والاتصالات.

يذكر أن المعهد قد أنشئ في مدينة بريدة بشراكة استراتيجية بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بغرض تأهيل الكوادر السعودية في مجالات أنظمة الإشارات والاتصالات، وصيانة القاطرات، إلى جانب قيادة القطارات.

وقال رئيس مجموعة تاليس بالمملكة العربية السعودية، جان إيف تولو: “من خلال حضورها التاريخي في السعودية، استطاعت “تاليس” تأسيس علاقات تعاون قوية للغاية مع القطاعات الصناعية والجامعات المحلية بهدف تسريع نقل القدرات والمعارف والخبرات العملية إلى المملكة.

وانسجاماً مع مضامين”رؤية المملكة 2030″ و “برنامج التحول الوطني 2030″، يبرهن مشروع “قطار الشمال” على التزامنا الراسخ بتوفير أفضل خدمات الصيانة التي تمكّن “الشركة السعودية للخطوط الحديدية” من مواصلة عملياتها بنجاح حتّى بعد فترة طويلة من انتهاء مدّة العقد، إلى جانب المساهمة بقوة في مسيرة نجاح وازدهار المملكة؛ وإن فوزنا بالعقد سيسهم في تعزيز حضورنا بالمملكة. وقد استطعنا التعاون مع شركائنا لتأسيس شبكة صناعية متينة تقدّم أفضل حلول الصيانة والخدمات لعملائنا في المملكة”.

وإلى جانب الشراكة مع “الشركة السعودية للخطوط الحديدية” لصيانة شبكة خطوطها الحديدية، ستوفر “تاليس” خدمات الصيانة، بما يشمل جميع الحلول والأنظمة التي يستعين بها مزودو حلول البنية التحتية للنقل.

وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، تقدم “تاليس” خدمات الصيانة لمشروع “مترو المشاعر المقدسة” في مكة المكرمة، وكذلك لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية.