200 مطور سعودي يتنافسون في ابتكار التطبيقات والألعاب الإلكترونية

يلتئم شمل أكثر من 200 مطور محترف في مجال ابتكار التطبيقات والألعاب الإلكترونية، للتنافس في فعالية “هاكثون أرابيا”، على مدار 3 أيام بدءاً من اليوم الخميس وحتى السابع من اكتوبر الجاري، في بفندق ألوفت (Aloft) بالرياض.

ووفقاً لرئيس اللجنة المنظمة لفعالية هاكثون ارابيا المهندس علي بن صالح العتيبي، فإنها تهدف إلى تشجيع الإبتكار والتطوير في مجالي تطوير الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحفيز روح الإبتكار الجماعي، وإبراز القدرات والمهارات التقنية التي يتمتع بها الشباب السعودي، وكيفية الاستفادة منها في إطار رؤية 2030.

الرعاية والتهيئة

المسابقة التنافسية من تنظيم جامعة الملك سعود ممثلة بمركز القيادة والسيطرة للدراسات المتقدمة، وبدعم ورعاية من الهيئة العامة للترفيه وشركة الاتصالات السعودية (stc)، وهي جزءً من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة، الذي يعقد تحت شعار “التحالف ضد الارهاب.. الاستراتيجيات والقدرات” ما بين 17- 19 اكتوبر الجاري، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وشاركت شركة كريم كناقل حصري، وتستقطب فعالية “هاكثون أرابيا”، عدد كبير من مطوري الألعاب والتطبيقات الالكترونية، هواة ومحترفين، الذين يتنافسون فيما بينهم لتقديم ابتكارات جديدة وهادفة في المجالات الاجتماعية والوطنية.

ويشارك في الفعالية مجموعة كبيرة من رواد التقنية من مطورين ومصممين وأصحاب مهارات متميزة للعمل على تطوير وتصميم التطبيقات والألعاب وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

اختيار الفائزين

وسيتم إختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم متميزة تضم أعضاء من هيئة تدريس جامعة الملك سعود ومتخصصين في مجال تطوير التطبيقات التفاعلية والألعاب، ويبلغ مجموع جوائز الفعالية أكثر من 70 ألف ريال موزعة على الفرق الثلاثة الأولى، إضافة إلى

جوائز متفرقة للمشاركين

ومن جهته كشف رئيس اللجنة المنظّمة للمؤتمر الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بأنه إضافة لفعالية “هاكثون ارابيا” ستقام فعالية للأمن السيبراني باسم سايبرآرابيا”CyberArabia” والتي تهدف لتطوير كفاءة الشباب والشابات في مجال الأمن السيبراني من خلال العمل على مسابقة تحاكي سيناريو حقيقي لحالة دفاع سيبراني.