متجر تفاصيل يحتفل بإبداع العام الأول

بعد تخطيط استراتيجي بدأ منذ عام 2015، ومع تجميع العديد من الأفكار الإبداعية والعناصر الخلّابة انطلق متجر تفاصيل الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية ببصمةٍ فريدة منفتحة على الابتكار؛ ليكون محطة الوصل بين أهم المصممين في العالم من جهة وعشاق التفرد من جهة أخرى.

تم تصميم المتجر بطريقةٍ لا تحتمل وجود المنتج المتفوق فحسب، فإما أن يكون مختلفاً بكلّ ما تعنيه الكلمة أو لا يكون، بحيث يتضمن أقساماً للمنزل، والموضة والمجوهرات، واللايف ستايل، والفنون، ويتوجّه بالدرجة الرئيسية للسوق السعودي، ويخاطب زبائنه باللغة العربية، التي اعتمدها للتعريف بالمنتجات المتنوعة.

واليوم يحتفل متجر تفاصيل بمرور عامٍ على الانطلاقة، وحول تلك المناسبة أوضح المدير العام للموقع؛ حسين السقاف، أن التخطيط لهذا المشروع لم يكن بالأمر السهل، لا سيما بأنه في مضمونه الرئيسي يبتعد عن النماذج التقليدية في التقديم والانتقاء، بل يحرص لإحداث ثورة في عالم الإبداع التصميمي، والتسوق الإلكتروني.

وقال السقاف: “نحمد الله بأننا تمّكنا عبر متجر تفاصيل من دخول عالم التسوق عبر الإنترنت بطريقةٍ لم يسبقنا إليها أحد، فكنا انتقائيين جداً في عقد الشراكات، واختيار المنتجات، ونحرص اليوم على استقطاب وإقناع أهم الأسماء السعودية والعربية في التصميم للتوقيع معهم ودعمهم”.

وحول التحديات الرئيسية التي واجهها تفاصيل أكد المهندس طلال العصيمي، الشريك المؤسس ومدير عام التشغيل على الصعوبات اللوجستية المصاحبة لعملية الإطلاق، ولكن تمّ الآن حلّ الكثير منها، وصار الهدف الرئيسي متمحوراً حول تحسين مستوى الخدمة، ورفع مستويات الرضا لدى العملاء.

ومن جانبها؛ أشارت مديرة علاقات المصممين في متجر تفاصيل، ايرزيليا غارافاجليا، إلى الأماكن التي جُلبت منها المنتجات، مؤكدة على الجهد المبذول لإقناع موردين من الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، والشرق الأقصى، لعرض منتجاتهم في السوق المحلية السعودية، علماً بأنه بعد النجاح الذي حققه المتجر بانطلاقته مع 62 مصمماً باتت عملية الإقناع أسهل من ذي قبل.

الجدير بالذكر أنه متجر تفاصيل يتعامل اليوم مع أكثر من 100 مورّد حول العالم، وقام بعرض أكثر من 2000 منتج لحدّ الآن، ويمتلك القدرة لتقديم أهم التصميمات العالمية في مجالات الأثاث والإضاءة والمفروشات وغيرها من التفاصيل المنزلية، علاوةً على الأحذية والإكسسوارات والعطور وأفكار الهدايا المتنوعة في السوق المحلية عبر شبكة الإنترنت. وللمزيد من المعلومات حول المتجر يمكنكم زيارة https://tafaseel.store/