وقّعت شركة نجوم السلام القابضة وشركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال استثمار الأراضي وإقامة المشاريع الحيوية، وتوفير المواقع الجغرافية لمطاعم البيك على مستوى المملكة.

يأتي ذلك ضمن سياسة البيك “أنتم والبيك جيران” التي يسعى من خلالها للاقتراب من عملائه في مختلف مناطق ومدن البلاد وتقديم وجبات البيك ومنتجاته التي لطالما حازت على ثقتهم وإعجابهم.

وتضمنت الاتفاقية الفريدة من نوعها؛ إبرام عقودٍ لسبعة مشاريع عقارية على مستوى المملكة، لافتتاح فروع لمطاعم البيك فيها كمرحلةٍ أولى منها ست فروعٍ في منطقة الرياض، توزعت بين حي الأندلس، وحي الريان، وحي النسيم الغربي، وحي الفيحاء، وحي السويدي، وفي حي العزيزية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية موقعاً واحداً في منطقة القصيم؛ وذلك في حي الريان بمدينة بريدة.

وقع عن شركة نجوم السلام القابضة رئيس مجلس الإدارة د. جارالله العضيب، فيما وقّع الاتفاقية عن شركة البيك للأنظمة الغذائية الرئيس التنفيذي، المهندس رامي بن شكور أبو غزالة.

وأبدى العضيب سعادته بإبرام الشراكة الاستراتيجية مع شركة البيك، والتي تعدّ باكورة التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال الانتشار الجغرافي لمطاعم البيك، كما ثمّن العلاقة الوطيدة التي تربط الشركتين، والتي تم تطويرها إلى شراكة استراتيجية في المشاريع التي تخدم كلا الطرفين.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نجوم السلام “أ. عبدالله العضيب” إلى أن “شركة البيك تعد من أهم شركاء النجاح لشركة نجوم السلام خلال مسيرتها الحالية المليئة بالنجاح والتطور المستمر، وقد استطعنا معاً تحقيق قفزات نحو إبداع مثمر، وتمكنا وما زلنا نتطلع للإسهام في تقدّم ورفعة بلدنا الحبيب، ومواصلة بناء جسور الشراكة من أجل دعم تحقيق رؤية 2030 التطويرية والمساهمة في إنجاز مستهدفات التحول الوطني 2020″.

من جهته، أعرب المهندس أبوغزالة عن سعادته بالشراكة مع شركة نجوم السلام القابضة، مشيراً إلى أن الطرفين يتشاركان ذات الرؤى والقيم مما سيمكن البيك من تقديم أفضل خدمة للزبائن في منطقة الرياض.

وأضاف: “أن شركة نجوم السلام تملك من المقومات الفنية واللوجستية مما يجعلها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ خططنا التوسيعية للاقتراب من عملائنا الكرائم في مدينة الرياض وكافة مناطق المملكة المختلفة “.

يذكر أن نجوم السلام تواصل تطويرها للأراضي الخام ببناء المشاريع الحيوية ، حيث بدأت في هذا العام 2017 ببناء أكثر 165 وحدة سكنية و 27 مجمعاً تجارياً رائداً توزعت بين الرياض وجدة والخبر وبريدة والزلفي .

ويعد “البيك” رمزا للوجبات العالية الجودة والخدمة المميزة على مدى 44 عاماً في مجال خدمات المطاعم والمختصة بإعداد وجبات الدجاج والمأكولات البحرية.

وإلى جانب كونه جهة تقدم أعلى مستويات الجودة للمستهلكين في المملكة العربية السعودية، فإن “البيك” يعد من الشركات الرائدة في تطوير عدة برامج تعليمية واجتماعية وترفيهية مكرسة لتنمية العقول وملكة الإبداع لدى النشء السعودي.