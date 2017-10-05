حققت الشركة قفزة في الترتيب العالمي للسنة الثالثة على التوالي بفضل تواصل الاستثمار في البحث والتطوير والنمو المطرد وتقديم منتجات مبتكرة للمستهلكين

كشفت “إنتربراند”، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات العلامات التجارية، عن تقريرها السنوي لأفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2017.

وأكّد التقرير تقدم شركة هواوي إلى المرتبة الـ 70 في الترتيب أي بتقدم مرتبتين عن تصنيفها في عام 2016.

وبلغت قيمة العلامة التجارية نحو 6.676 مليار دولار أمريكي ونمت الشركة الصينية بنسبة 14 % خلال العام الماضي.

وسجّلت “هواوي” نقلة في تصنيف قائمة “إنتربراند” للسنة الثالثة على التوالي بعد إنجازها المميز كأول علامة تجارية صينية المنشأ تحصل على لقب أفضل علامة تجارية عالمية في عام 2014.

يذكر أن “إنتربراند” تأسست عام 1974 وهي أكبر شركة على مستوى العالم لاستشارات العلامات التجارية المتكاملة وتمتلك قاعدة عملاء ضخمة تضم نحو ثلثي الشركات المدرجة على قائمة فورتشن لأهم 100 شركة عالمية.

ويتمتع التقرير السنوي الذي تعده الشركة لأفضل العلامات التجارية بأهمية كبيرة على الصعيد العالمي حيث يستخدم كمؤشر على قيمة العلامة التجارية العالمية.

ولا تزال الكفة ترجح للعلامات التجارية المتخصصة في التكنولوجيا في تقرير “إنتربراند” لأفضل العلامات التجارية العالمية لهذا العام حيث استحوذت على السواد الأعظم من قائمة الـ 100 علامة تجارية الأعلى قيمة في التقرير.

وباعتبارها شركة تكنولوجية ملتزمة بالتميز في مجال البحث والتطوير، حققت هواوي تقدماً مستمراً في تصنيفات “إنتربراند” مما شكل دليلاً ساطعاً على ريادتها وتفوقها في مجال التكنولوجيا ونمو تأثير علامتها التجارية عالمياً.

ووفقاً لتقرير “إنتربراند”، فإن هواوي تساهم في تسريع التحولات الرقمية حول العالم وبناء عالم أكثر اتصالاً من خلال إطلاق شبكات متطورة.

وساهم ذلك في تحقيق نمو سريع في قيمة علامتها التجارية بنسبة 14% وتعزيز مكانة وتأثير الشركة وثقلها العالمي.

وتواصل “هواوي” تعزيز قيمة علامتها التجارية وتعتمد في ذلك بشكل رئيسي على النمو المطرد في أدائها وطرح منتجات مبتكرة في أسواق الإلكترونيات الخاصة بالمستهلكين.

ففي النصف الأول من عام 2017، ارتفع حجم شحنات هواوي للهواتف الذكية إلى 70.01 مليون وحدة، أي بزيادة سنوية بنسبة 20.6% متفوقةً في ذلك على أداء الشركات الأخرى ومعدلات الصناعة.

ومن خلال سلسلتي الهواتف المبتكرة HUAWEI P و HUAWEI Mate التي لاقت إقبالاً وشهرة واسعة على مستوى العالم، نجحت هواوي في تعزيز موقعها وتأثيرها في أسواق الهواتف الفاخرة والمتطورة.

ووفقاً لتحليلات شركة البيانات الدولية “آي دي سي”، فقد عززت “هواوي” أحجام شحنات الهواتف الذكية لتصبح أكبر مُصنّع في الصين وثالث أكبر مصنّع لهذه الهواتف على مستوى العالم في الربع الثاني من 2017.

وارتفعت حصة هواتف هواوي الذكية في الأسواق العالمية إلى 11.3% من 9.8% في نفس الفترة من العام الماضي.

وبالإضافة إلى مجموعتها المتنوعة من الهواتف الذكية، قدّمت “هواوي” أيضاً ثلاثة أجهزة جديدة من نوع MateBook وجمعت فيها بين التصميم العصري الأنيق والعملي والمناسب للتنقل، والأداء القوي.

ومنذ طرحها في السوق، لاقت الأجهزة الجديدة إقبالاً مميزاً وإشادة رائعة من قبل الإعلام والمستهلكين على حد سواء.

وتواصل هواوي تميزها وترسيخ مكانتها العالمية حيث حصدت التكريم من قبل العديد من المؤسسات المرموقة ودخلت في أهم قوائم تصنيف العلامات التجارية على مستوى العالم. وفي أحدث تصنيف لمجلة فورتشن لأفضل 500 شركة عالمية.

وحلّت هواوي ضمن قائمة أفضل 100 علامة تجارية للمرة الأولى مسجلة تقدماً من المرتبة الـ 129 إلى 83.

وبالإضافة إلى ذلك، تم اختيار الشركة باعتبارها العلامة التجارية الصينية الوحيدة في قائمة “فوربس” للعلامات التجارية العالمية الأعلى قيمة لعام 2017.