استئصال ورم يزن 5.57 من مريضة ثلاثينية في نجران

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نجرانمانع آل مهري

نجح مستشفى الولادة والأطفال بنجران في إجراء عملية لسيدة تبلغ 32 عاماً كانت تعاني من ورم ضخم يزن 5.57 كيلو جراما وأبعاده 36×30 سم، بعد معاناة استمرت 18 سنة.

وكانت المريضة تشكو من إنتفاخ في البطن منذ أن كان عمرها 14 سنة، وبعد إجراء الأشعة التليفزيونية والمقطعية على البطن، أظهرت وجود ورم ضخم يمتد من المبيض أسفل الحوض بطول 23 سم حتى أعلى المعدة، كما أظهرت الفحوصات المخبرية أن معامل دلالات الأورام طبيعي وتم إيضاح النتائج للمريضة وخطة العلاج المقترحة بإجراء استكشاف للبطن واستئصال الورم، وبعد موافقتها تم إجراء الجراحة.

وأظهرت إجراءات الأشعة التليفزيونية والمقطعية، أن وزن الورم 5.57 كيلو جرام وأبعاده 36×30 سم.

وجرى متابعة الحالة حتى تحسنت صحياً ومعنوياً، وتقرر بعد ذلك خروجها من المستشفى وأعطيت موعداً للمتابعة مع الاستشاري المعالج.

مانع آل مهري  |  نجران

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