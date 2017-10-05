أستقبل، نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح بن محمد ال مريح.

وتسلمّ سموه خلال اللقاء تقريراً عن الفعاليات التي قام بها فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة في اليوم الوطني 87 إضافةً إلى تقريراً عن سير العمل في الفرع ومايقدمه من برامج ودورات وكذلك تقريراً لمراحل العمل في مشروع متحف نجران .

وأثنى الأمير تركي بن هذلول على الجهود التي يقدمها فرع الهيئة مشيراً إلى ماتتمتع به المنطقة من مواقع تاريخية وسياحية .

كما استقبل؛ الأمير تركي بن هذلول، في مكتبه بالإمارة؛ مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الرائد محمد بن حسين ال حراف.

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً اشتمل على سير العمل في المركز ومايقدمه من خدمات ودعم تقني في منطقة نجران ومحافظاتها.

ونوه الأمير تركي، بالجهود التي يبذلها المركز في تقديم الخدمات الذكية والآمنة التي تسهم في حماية وأمن الوطن، مشيراً إلى أن المركز يُسهم في تهيئة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية من خلال تقديم العديد من خدماته للمواطنين والمقيمين في بعض القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة.