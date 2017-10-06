أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قراراً بمنح أبناء الشهداء بطاقات خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم السعودية، وذلك بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني.
كما قرر آل الشيخ تشكيل لجنة لدراسة أوضاع نادي الوحدة برئاسة وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك والدكتور خالد بانصر والدكتور سعود الرومي وطارق كيال، بالإضافة إلى تقديم إعانة مالية لمجلس إدارة نادي الاتحاد بمبلغ 10 ملايين ريال لتسيير الأعمال بالنادي.
هيئة الرياضة تمنح أبناء الشهداء بطاقات لدخول المنشآت الرياضية
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قراراً بمنح أبناء الشهداء بطاقات خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم السعودية، وذلك بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني.
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