روسيا تستقبل هيبة الملك العربي بالحفاوة التاريخية

استقبلت روسيا الاتحادية بحفاوة تاريخية هيبة ملك عربي أمس، وذلك عندما حل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ضيفا على موسكو بدعوة رسمية من الرئيس فلاديمير بوتين في قمة استثنائية من شأنها تعزيز الشراكة بين الرياض وموسكو.

وشدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أهمية الشراكة القائمة بين بلاده وروسيا، خلال قمة تاريخية جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، خلال الزيارة التي احتفت بها روسيا بطريقة تاريخية واستثنائية.

وأكد الملك سلمان في كلمته خلال محادثاته مع بوتين في الكرملين، قناعته بوجود فرص كبيرة تسهم في تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيعها على أرضية قادرة على زيادة استغلال الميزات النسبية لصالح البلدين وتقويتها.

وأبرز الرئيس الروسي أهمية زيارة العاهل السعودي إلى بلاده، مؤكداً أن المحادثات بين الجانبين «كانت غنية بالمضمون واتسمت بالثقة». وقال: «إنني متأكد أن هذه الزيارة ستعطي زخماً قوياً جديداً لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين».

ودعا الملك سلمان إيران إلى «الكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها»، مشدداً على أن أمن منطقة الخليج والشرق الأوسط واستقرارها «ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي». ووجه دعوة رسمية إلى الرئيس بوتين لزيارة المملكة. واعتبر أن المجتمع الدولي «مطالب اليوم بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله».

وشهدت القمة السعودية – الروسية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة بين الجانبين تقدر بمليارات الدولارات، في مجالات التقنية والتعاون العسكري والفضاء والتجارة والاتصالات والاستثمار والثقافة.

وأشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى أن اللقاء الذي جمع الملك سلمان بالرئيس بوتين شهد مناقشة قضايا سوريا وفلسطين والعراق وليبيا ومكافحة الإرهاب، مشدداً على أن بلاده تعمل مع موسكو «عن قرب لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة وتوسيع نطاقها لتستطيع دخول العملية السياسية في جنيف». وأضاف أن المملكة «تؤيد مباحثات آستانة»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعلى المؤسسات السورية».

من جانب آخر، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، واستعرض اللقاء مجالات التعاون العسكري بين السعودية وروسيا.