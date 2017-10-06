السومة يحافظ على آمال سوريا في التأهل إلى مونديال روسيا

حافظ المنتخب السوري على سجلّه النظيف بدون خسارة على ملعب هانج جيبات في مدينة مالاكا الماليزية بعد تعادله بنتيجة 1-1 مع أستراليا في ذهاب الدور الرابع من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 أمس الخميس.

ونجح المنتخب السوري في تسجيل هدف التعادل قبل خمس دقائق على نهاية المباراة عن طريق عمر السومة الذي ألغى هدف التقدّم الذي سجّله المنتخب الأسترالي عن طريق روبي كروز في الشوط الأول من المباراة.

وبهذه النتيجة، سيدخل المنتخبان مباراة الإياب في سيدني يوم الثلاثاء المقبل بحظوظ متساوية تقريباً مع أفضلية أصحاب الأرض من أجل تحديد ممثل آسيا لمواجهة رابع تصفيات CONCACAF في الملحق القاري المؤهل إلى روسيا 2018.

وشهدت الدقائق الأولى ضغطاً أسترالياً على مرمى الحارس إبراهيم عالمة الذي أنقذ مرماه في الدقيقة 18 من هدف محقق بعد تسديدة من مارك ميليجان من خارج المنطقة بينما ذهبت تسديدة ماثيو ليكي من داخل المنطقة في الدقيقة 29 فوق العارضة بينما جاء رد المنتخب السوري في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من عمر السومة تابعها عمر خربين بتسديدة قوية من مسافة قريبة بعيداً عن المرمى.

المنتخب الأسترالي نجح في الخروج متقدماً بهدف نظيف من الشوط الأول بعدما دخل ماثيو ليكي منطقة الجزاء على الجهة اليسرى قبل أن يسدد كرة قوية تابعها روبي كروز من مسافة قريبة بدون أي رقابة في المرمى في الدقيقة 40.

وشهد الشوط الثاني سيطرة سورية مطلقة منذ العودة من غرف الملابس حيث كاد نسور قاسيون أن يسجّلوا هدف التعادل بعد دقيقتين فقط على بداية الشوط بعد تسديدة من محمود المواس أبعدها الحارس الأسترالي ماتي رايان بينما جاء رد المنتخب الأسترالي في الدقيقة 49 بعد تسديدة من تومي يوريتش ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تعود الكرة إلى نفس اللاعب ولكن تسديدته ارتطمت مجدداً بنفس القائم.

وتواصل الضغط السوري في الدقائق التالية وحصل على عدة فرص كان أبرزها في الدقيقة 77 بعد دخول فراس الخطيب الذي حرّك الجبهة الهجومية لمنتخب سوريا وصنع فرصة حقيقية بعد اختراق الجهة اليمنى وأرسل عرضية تابعها عمر السومة في المرمى ولكن الحارس الأسترالي أبعد الكرة بمساعدة القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 85، حصل المنتخب السوري على ركلة جزاء بعد إعاقة عمر السومة داخل المنطقة من ماثيو ليكي قبل أن يتقدّم السومة ويسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى العليا للمرمى الأسترالي.

وكاد المنتخب السوري أن يقتنص الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد تسديدة من مؤيد العجان أبعدها الحارس الأسترالي ماتي رايان لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.