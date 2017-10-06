العروبة يحافظ على صدارة دوري الأمير فيصل للدرجة الأولى.. والطائي في الوصافة

حافظ فريق العروبة على صدارة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد فوزه على المجزل بثلاثة أهداف دون ردّ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي العروبة في الجوف لحساب الجولة الرابعة من الدوري، وارتفع رصيد العروبة بهذا الفوز إلى 10 نقاط، فيما توقف رصيد المجزل عند 3 نقاط متراجعاً للمركز الثالث عشر.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، حقق الطائي فوزه الثاني على التوالي على حساب ضيفه جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحافظ الطائي على موقعه في المرتبة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما ظلّ جدة عند نقطتيه متراجعاً إلى المركز السادس عشر.

واستعاد القيصومة توازنه مجدداً حينما أكرم ضيفه النهضة بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، ليعزز القيصومة من تقدمه كثالثً برصيد 7 نقاط، في المقابل تراجع النهضة عاشرًا برصيد 5 نقاط.

وفي الخرج، استطاع الخليج من تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه عقب تفوقه على مضيّفه الكوكب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد الخليج إلى 7 نقاط في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الكوكب عند 3 نقاط متراجعًا للمركز الثاني عشر.

وتمكّن الحزم من تحقق أول فوز له على أرضه حيث كسب ضيفه الشعلة في الرس بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل الحزم إلى النقطة السادسة في المركز الخامس، فيما بقي الشعلة عند نقاطه الخمس السابقة في المركز التاسع.

وحقق فريقا نجران والوطني أول فوز لهما في الدوري، بعدما تفوق نجران على نظيره ضمك في خميس مشيط بهدف وحيد، فيما فاز الوطني على نظيره هجر في تبوك بهدف دون ردّ، ليرتفع رصيد نجران إلى 5 نقاط ويتقدم للمركز الثامن، ويظلّ ضمك عند نقطتيه الوحيدتين متراجعاً للمركز الرابع عشر، في المقابل ارتفع رصيد الوطني إلى 4 نقاط وصل بهما للمركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد هجر عند نقطتيه الوحيدتين متراجعاً إلى المركز الخامس عشر.

أرقام من الجولة الرابعة:

ـ (23) هدفًا سجّلت في (7) مواجهات من أصل (8) لقاءات، انتهت جميعها بالفوز.

ـ لم تظهر البطاقة الحمراء في الجولة وذلك وللمرة الثانية على التوالي، ليبقى عدد البطاقات الحمراء بنهاية هذه الجولة عند (6) بطاقات.

ـ احتُسبت في هذه الجولة ركلتا جزاء، الأولى للطائي أمام جدة أحرزها مشاري جديع، والثانية للكوكب أمام الخليج أحرزها السنغالي مينيان ديوف، ليرتفع عدد الركلات المحتسبة بنهاية الجولة إلى (8) ركلات جزاء، منها (7) أحرزت.

ـ أقوى الفرق هجومًا العروبة بـ(9) أهداف، يليه القيصومة بـ(8)، ثم الطائي والشعلة والكوكب بـ(7)، بينما الأضعف هجومًا المجزل بـ(3) أهداف.

ـ أقوى الفرق دفاعًا العروبة والحزم والوحدة والنجوم بـ(3) أهداف، بينما الأضعف دفاعًا الشعلة والكوكب وجدة بـ(8) أهداف.

ـ أكثر الفرق انتصارًا العروبة والطائي بـ(3) انتصارات، يليهما القيصومة والخليج بانتصارين، وتعتبر أندية الكوكب وضمك وهجر وجدة دون انتصارات.

ـ أكثر الفرق تعادلًا فريقا الحزم والكوكب بـ(3) تعادلات، بينما الأقل الطائي والمجزل بلا تعادل.

ـ أكثر الفرق خسارةً المجزل بـ(3) هزائم، فيما الأقّل خسارة العروبة والحزم والوحدة والنجوم بلا خسارة.

ـ عدد الأهداف المحرزة في الشوط الأول بشكل عام (31) هدفاً، فيما بلغ عددها في الشوط الثاني (57) هدفاً.

ـ (10) انتصارات حققتها الفرق داخل أراضيها، بينما بلغ عدد الانتصارات خارج الأرض (8) مرات.

ـ ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري بنهاية هذه الجولة إلى (88) هدفاً.

ـ أقيمت (31) مباراة في أربع جولات، منها (18) لقاء انتهت بالفوز، و (13) لقاء بالتعادل، منها (11) إيجابياً، ومباراتان انتهيتا سلباً.