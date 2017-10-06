منتدى أسبار الدولي .. دورة ثانية باستعدادات مكثفة

أكد مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي أهمية العمل الجاد والتحضير المكثف لتحقيق الأهداف المأمولة من الدورة الثانية للمنتدى التي تنعقد برعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، في منتصف نوفمبر تحت شعار: الإبداع والابتكار في سياق اقتصاد المعرفة (الثورة الصناعية الرابعة)”.

واطلع المجلس الذي عُقد في الرياض مؤخراً، على مشروع معرض وجائزة الابتكار الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واعتبر ذلك تعزيزاً لمخرجات الدورة الأولى من المنتدى التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية في المنتدى الدكتور عبد الله الحمود أن اللجنة ستواصل عملها على مدار الأيام المقبلة للحصول على أوراق العمل من المشاركين لضمها إلى السجل العلمي للمنتدى.

شراكات استراتيجية

كما استعرض الشراكات العلمية التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية مع جامعات ومنظمات علمية محلية ودولية ذات شهرة عالية وسمعة علمية كبيرة، كما تعرض الاجتماع إلى الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات وشركات وطنية كبرى من القطاعين الحكومي والخاص، ما وفَّر للمنتدى الدعم اللازم من أجل إنجاحه.

من جهتها، أكدت؛ فاطمة الشريف أن التقنية الحديثة عالية الجودة تعد محوراً رئيساً لإخراج المنتدى بصورة ترقى إلى مستوى الفعالية على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرة إلى أنه في السياق ذاته دشنت خلال الفترة الماضية عديداً من منصات المنتدى على شبكة الانترنت، إذ أطلق موقعه الالكتروني بحلته الجديدة، وكذلك تطبيقه الالكتروني على الجوال في متجري الآب ستور والجوجل بلاي، بالإضافة إلى منصاته الأخرى على تطبيقات التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك وسناب شات والانستغرام).