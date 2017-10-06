واشنطن ترفع العقوبات عن السودان

كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان اليوم الجمعة، وأرجع ذلك إلى التحسن فى مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وفى استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما فى نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية رفع الرئيس دونالد ترامب حظرا تجاريا أمريكيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمى.

وبحسب “رويترز”؛ تحدث المسئول الأمريكى الذى كشف عن القرار شريطة عدم نشره اسمه قبيل إعلان رسمى بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم الجمعة.