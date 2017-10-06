أمير الشمالية: الضربات الاستباقية للإرهابيين تعكس كفاءة الأمن

أشاد أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالجهود الأمنية لرئاسة أمن الدولة، والضربات الاستباقية التي وجهتها للفئة الإرهابية الضالة ولمثيري الفتنة.

وأكد سموه أن النجاح الأمني يعكس يقظة وقوة رجال أمننا البواسل بالأجهزة الأمنية كافة، في ظل المتابعة من قِبل حكومتنا الرشيدة؛ في التصدي لأي تهديد لأمن وطننا الغالي، ومواجهة المعتدين بكل قوة وحزم.

وأشار إلى أن نجاح الجهود الأمنية في توجيه الضربات الاستباقية يأتي امتدادًا لدورها الريادي في مكافحة الإرهاب، ومحاربة تمويله والداعمين له.

وأختتم؛ أمير الحدود الشمالية تصريحه سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه، وأن يبارك في جهود رجال الأمن بالتصدي لدعاة الفتن وأعداء الإنسانية.