تبدأ محكمة وادي بن هشبل العامة شمال منطقة عسير، في تنفيذ مشروع “محكمة بلا ورق” في دائرة التنفيذ بمتابعة من رئيس المحكمة ظافر بن محمد الشهراني، الذي شهد تفعيل المشروع، وذلك بحضور مدير مشروع محكمة “بلا ورق” محسن بن سالم الأسمري.

يأتي ذلك في إطار الرقي والسعي إلى التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة العدل، وأعلنت بأنه سيتم التوقف عن طلبات التنفيذ ورقيًا ابتداءً من الأحد الموافق 18 /1 / 1439هـ، وسيكون استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وطلبت من الجميع زيارة قناة الوزارة على اليوتيوب للاطلاع على شرح الطريقة.

يذكر أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أطلق في ربيع الآخر من العام الماضي 1438هـ “مشروع محكمة بلا ورق” في محاكم ودوائر التنفيذ وهو مشروع استراتيجي للوزارة يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ وذلك في عملية إلكترونية متكاملة، وإلى خدمة المستفيدين دون حضورهم للمحاكم، وسرعة تنفيذ الطلب وراحة المستفيد من الخدمة، وتقليل مراجعة طالب التنفيذ والمنفذ ضده لمحاكم ودوائر التنفيذ في المملكة.