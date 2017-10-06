مداهمة وكر في القطيف والقبض على 11 مجهولاً

نفّذت القوة الخاصة في الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية، فجر اليوم؛ مداهمة لمزرعة في القطيف، وأسفرت عن إلقاء القبض على 11 مجهولاً.

وأكد الناطق الإعلامي بفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك لـ “الشرق “: تنفيذ مداهمة؛ فجر اليوم، على أحد أوكار المجهولين في مزارع القطيف، وذلك بعد مراقبته من قبل القوة؛ وتم القبض على عدد 11 شخصا وهروب عدد منهم.

وأضاف المبارك: بعد إجراءات التفتيش اتضح أنهم من الجنسية الإثيوبية وقاموا بتزوير الهويات التي معهم، جرى تسليمهم لجهة الاختصاص. لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.