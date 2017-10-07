في يومي الوطني

نورة الكناني – مستشار أسري واختصاصي نفسي أول

أنا الوطن…. أنا المملكة العربية السعودية…. سأحتفل…. وسأفرح….. وسأفاخر بيومي الوطني، وحُق ويحِق لي، فأنا تحت كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قادتي آل سعود بداية بمؤسسي عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى عهد ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأبنائي وبناتي البررة الذين سجلوا وسطروا معنى الولاء و الوفاء والانتماء والتضحيات في سبيلي براً بي.

… نعم أنا الوطن أتباهى وأعتز ببر أبنائي وبناتي الذين يذودون عني ويخافون على سمعتي بقطع ألسنة من سولت أو تسول له نفسه بعقوقي أو بخيانتي أو أذيتي ونزع أمني وسكينتي، أنا الوطن أهدي لكم بكل اعتزاز يومي الوطني وكل أيامي وأشكر لكم ولاءكم ووفاءكم وعطاءكم وتفانيكم في خدمتي وصناعة مستقبلي وتشريفي أمام العالم أجمع بحمايتي.

… …. أنت ياعاق ويامن خنتني …..

أنا الوطن … وأنا المملكة العربية السعودية… وقادتي آل سعود وأبنائي وبناتي المخلصون خط أحمر، وإن كان لون علمي أخضر فسيف العدل يلوح بين طياته براقاً ولن يرحم من خانني أو سيخونني.