الشيخ نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية

فاز أمين عام لجنة الإعلام الرياضي السعودي محمد الشيخ، مرشح المملكة بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في الانتخابات التي استضافتها إسلام أباد.

ونال الشيخ ثقة الإعلام الرياضي الآسيوي خلال الكونغرس الذي شهد حضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الإيطالي جياني ميرلو، وفاز فيه الكويتي سطام السهلي بمنصب الرئيس بعد تزكيته إثر انسحاب الكوري هي دونغ والباكستاني أمجد ملك،

وقدم محمد الشيخ بعد فوزه بالانتخابات الشكر والامتنان للمستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ لتوجيهه بتوفير الدعم الكامل لترشحه، لافتاً إلى أن ذلك الدعم ساهم في تسهيل مهمته في الفوز.

وثمن الشيخ الوقفة القوية التي وجدها من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، مشدداً بأن وقفته كان لها دور كبير في نجاح مهمته.

ونوه الشيخ بالدور الذي لعبه وكيل الرئيس العام لشؤون الإعلام والعلاقات العام رجاء الله السلمي في متابعة ترشحه، والثقة التي حظي بها من زملائه في لجنة الإعلام الرياضي السعودية.

وعبر الشيخ عن اعتزازه بالموقف الخليجي والعربي خلال الانتخابات، مشيداً بروح الأسرة الواحدة التي كان عليها الجميع في إسلام أباد.