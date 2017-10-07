يوب هاينكس مديراً فنياً لبايرن ميونخ

اتفقت إدارة بايرن ميونخ مع المدرب يوب هاينكس على تولي قيادة الفريق حتى يونيو 2018. ويتسلم يوب هاينكس مهامه في إدارة البافاري بداية من الإثنين 9 أكتوبر في مكتبه ببايرن ميونخ.

وسيعاون يوب هاينكس كل من بيتر هيرمان وهيرمان حيرلاند. عمل بيتر هيرمان مدرباً في الفريق الرديف في فروتونا دسلدروف. بينما يتولى هيرمان جيرلاند الإدارة الرياضية لمجمع بايرن ميونخ الرياضي، وسيترك وظيفته مع ناشئي بايرن ميونخ من أجل بدء الارتباط مع الفريق الأساسي حتى 30 يونيو 2018.

وقال المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، كارل-هاينتس رومينيجه: «بين بايرن ميونخ ويوب هاينكس علاقة ثقة كبيرة. المحادثات التي تمت بين أولى هونيس وحسن صالح حميديتش وأنا أكدت ذلك. نحن سعداء أن يكون يوب على رأس الإدارة الفنية. إنه المدرب المثالي لبايرن ميونخ في هذه اللحظة».

وأضاف المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش: «يوب هاينكس رجل اللاعبين والتكتيك. نحن على اقتناع أنه الرجل المناسب لعودة الفريق للنجاحات والوصول لأهدافنا».

وقال يوب هاينكس: «لم أكن لأعود لأي ناد في العالم، ولكن بايرن ميونخ يملك قلبي. طاقمي التدريبي والفريق جميعنا سنعمل على تقديم ما تتمناه الجماهير من نجاحات وكرة قدم جميلة. أنا أتطلع لهذه المهمة بشدة».

ولا يمكن للجماهير أن تنسي ثلاثية 2013 التاريخية مع المدرب يوب هاينكس ومساعديه بيتر هيرمان وهيرمان جيرلاند. وقبلها بعامين فاز ببطولتي دوري، ويعتبر يوب هاينكس احد أنجح مدربي الفريق البافاري في التاريخ.